Naya Fácil le dedica mensaje a Boric desde la clandestinidad: «Para qué hice esa campaña»

Sin duda que la noticia en el mundo de la farándula de las últimas horas, es la orden de arresto que tiene Naya Fácil, esto luego de que no se presentara a la audiencia en Caldera por la demanda que hicieron en su contra, tras la viralización de un video en el que aparece desnudándose al interior de una iglesia.

Previo a la formalización, la influencer aseguró que no tenía intención de viajar al norte, asegurando que «jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto, mañana voy a su cagá de audiencia y es probable que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá y era. Qué pase lo que tenga que pasar, chaooo».

Finamente, Naya Fácil no llegó a la audiencia, por lo que quedó con orden de arresto y desde ese momento ha estado evitando a Carabineros, moviéndose de casa en casa, para evitar que se la lleven detenida y asegurando que no puede entregarse, ya que según le comentaron, estaría un largo tiempo tras las rejas.

«No me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme la otra cuestión (audiencia) que tengo en Caldera» es parte de lo que comentó en un video.

El mensaje de Naya Fácil contra Boric

Pero la cosa no se queda ahí, ya que mientras pasaban las horas, Naya Fácil se dedicó a subir más historias refiriéndose a su situación actual, contexto en el que incluso le envió un mensaje ni más ni menos que al Presidente Gabriel Boric.

«Presidente Boric, usted no hará nada al respecto, o sea para qué hice esa campaña. Así son, en las malas nadie está» escribió la chiquilla, quien durante las elecciones presidenciales hizo varios llamados a sus seguidores a votar por el entonces candidato.