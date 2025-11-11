La sensible pérdida que enluta a Adriana Barrientos: «Adiós hijita»

No ha sido un día fácil para Adriana Barrientos. Durante la jornada de este martes, la panelista de Zona de Estrellas utilizó sus redes sociales para comunicar una lamentable noticia.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer comunicó el sensible fallecimiento de su Asia, su perrita de siete años.

Barrientos subió una historia, donde aparece su querida mascota. El registro lo acompañó con un texto, donde le dedicó un mensaje de despedida: «Adiós hijita».

Luego de dar a conocer la noticia, el rostro de televisión ha recibido múltiples muestras de apoyo de sus colegas y seguidores.

Una de ellas, Oriana Marzoli, quien hace algunos meses pasó por lo mismo tras la perdida de su perro Coco.

«Estoy llorando por la partida de Asia como si fuese Coqui. Aunque no hay nadie que calme el dolor tan grande que puedes sentir ahora mismo, quiero que pienses que ella va a estar siempre acompañándote y amándote desde el cielo junto a mi Coquito. Te quiero mucho amiga, has sido una increíble madre, lo he podido ver, y esa gordita vivió una vida de reina. Por siempre en nuestros corazones, Asia», fueron las palabras de la ex chica reality.

La sensible perdida que enluta a Adriana Barrientos

Según explicó el rostro de Zona Latina, su perrita venía con algunos problemas de salud y tuvo que ser rápidamente llevada a un centro veterinario.

«Mi perrita hace un tiempo se enfermó y a mí me dio una parálisis facial periférica. Esa vez, a Asia le detectaron un tumor dentro del bazo, en el estómago, y en este minuto el tumor se reventó y mi perrita tiene el estómago lleno de sangre», detalló sobre su estado de salud.

Asia fue operada, sin embargo, no resistió: «La gordita sobrevivió, ahora las próximas 48 horas son cruciales, tiene un 50% de posibilidades de vivir, antes de la operación, se presentó con un 90% de probabilidades de morir», explicó en la jornada de ayer.

Lamentablemente, Adriana Barrientos notificó a través de sus redes sociales, que esta mañana que su mascota falleció.

