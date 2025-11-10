¡Terremoto en el mundo del espectáculo! Miembro de la familia Bolocco anuncia su separación

En las últimas horas, Máximo Menem Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco confirmó el fin de su relación amorosa con Emilia Hidalgo, luego de haber comenzado en octubre de 2024.

El joven dio a conocer la noticia a través del pódcast «Sin Editar», en conversación con Pamela Díaz.

Mientras conversaban, Díaz no tardó en consultar sobre su situación sentimental actual: «¿Estás soltero ahora?», consultó.

El ex participante de responder no dudo en responder: «Sí».

Siguiendo por esa línea, La Fiera recordó una anécdota que involucra al estudiante de arquitectura, luego de que se toparan en un restaurante.

“Yo lo pasé pésimo después. A mí me pasa una hueá y digo ‘no’… Estábamos en un restaurante. Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón (…) Yo estaba ahí y de repente los veo, yo obviamente arriba de la pelota, los fui saludar, obvio, ‘hola cabezón, cómo estás’”, comenzó diciendo.

Luego, contó que metió la pata con un comentario, tratando de ser buena onda: «¡Oh, volvieron! Qué bueno, salud amiga, eso es la vida, ay qué lindos se ven, me encanta que estén juntos».

No obstante, la situación tomó un rápido vuelco con la respuesta de Máximo: «Es mi primera cita».

El presente de Máximo Menem

En ese contexto, y continuando con la conversación, fue consultado por la mujer, y si seguían en contacto. El joven confirmó que no.

«Estoy pasándola bien yo ahora, como que me aburrí de estar comprometido», concluyó, aclarando que se está enfocando en él y por el momento no está interesado en estar comprometido.

También puedes leer en Radio Corazón: Ex Morandé con Compañía sorprendió al revelar que tiene pareja y se casará en Italia: «Llevaba cuatro años soltera y disfrutando…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google