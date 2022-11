Paty Maldonado sorprende con monto que recibe de pensión

La comunicadora y ex rostro de Mega, Patricia Maldonado causó una ola de comentarios luego de que hiciera público una particular información sobre la pensión de jubilación que recibe en la actualidad mediante su programa «Los Indomables». Paty Maldonado fue enfática en la respuesta que entregó.

En concreto, la ex cantante se refirió al monto que recibe por conceptos de jubilación. Esto, mientras abordaban una entrevista de Don Carter, en la cual aseguraba que gana 170 lucas mensuales de pensión. «¿Sabes cuánto saco yo de jubilación?», acotó la ex comunicadora de Mucho Gusto.

¿Cuál fue la afirmación de Paty Maldonado?

“Eso tiene que ver con las imposiciones que hice, recibo 149 mil pesos de por vida”, comentó la nueva adquisición de TV+, Paty Maldonado

“Trabajábamos en televisión sin contrato fijo, en el sentido que no te ponen imposiciones en los canales. Vine a imponer después de mucho tiempo”, aclaró Maldonado. Por último, reveló que no sabe si actualmente es una de las beneficiadas por la Pensión Garantizada Universal.

Me late: ¿Cuándo regresaría a TV+?

El conocido rostro de RadioActiva, Daniel Fuenzalida estuvo involucrado con el fin de Me Late, luego de que saliera del programa de manera sorpresiva. En esa misma línea, fue la salida de algunos de sus compañeros, quienes tuvieron que abandonar el espacio televisivo, el cual ventila los secretos mas escondidos de los «famosillos chilenos».

Todo eso cambiará durante los próximos días, ya que Andrés Caniulef, Sergio Rojas, Laura Prieto, Luis Sandoval y el huevito tendrán un programa especial en «Podemos Hablar», el espacio de conversación de Chilevisión.

En ese mismo contexto, tal como anunciaron todos los invitados, en un inicio la emisión del capítulo iba a ser este viernes 11 de noviembre. Pero todo cambió durante las últimas horas, ya que el episodio fue pospuesto por la estación, según consignó La Cuarta.

Daniela Aránguiz va en lugar de Me Late

El locutor de Central RadioActiva y los panelistas tendrán la oportunidad de despedirse al aire de sus fieles televidentes. Pero no será este viernes, sino que el próximo 18 de noviembre, tal como lo confirmó el periodista de espectáculos, Andrés Caniulef.

«Nos vemos el viernes 18 de noviembre! En un capítulo especial de PH: El reencuentro de Me Late #melatexchv», informó el comunicador mediante su cuenta de Instagram, en un texto modificado por el cambio programático de Chilevisión.

Cabe destacar que Daniel Fuenzalida y los ex panelistas de Me Late publicaron un adelanto del capítulo de «PH». En este espacio, hablarán de un probable acto homofóbico relacionado con el fin del programa, la crisis de angustia de Luis Sandoval tras conocer el fin del espacio de farandulero y la truncada llegada de Raquel Argandoña gracias al huevito.

En el lugar de los protagonistas del ex programa de TV+, dirá presente Daniela Aránguiz y otros invitados. La ex chica Mekano también ha dado que hablar durante los últimos días por el quiebre de su matrimonio con Jorge «Mago» Valdivia, los coqueteos con el ex chico reality, Luis Mateucci, y la reciente polémica con Pamela Díaz, a quien le respondió mediante una edición de Zona de Estrellas, programa al que se incorporó hace solo un par de días.