Paty Maldonado se lanza contra Daddy Yankee: «Me importa una ra…»

El tema que se robó todas las portadas esta semana es la visita de Daddy Yankee a nuestro país, pues sin duda el Big Boss dejó la grande con sus tres conciertos en el Estadio Nacional, los que se agotaron meses atrás e incluyeron desmanes y miles de personas entrando a la mala.

Por lo mismo que Paty Maldonado no podía quedarse al margen de la discusión sobre la locura que generó la despedida del puertorriqueño de los escenarios. La opinóloga se lanzó con todo en contra de sus fanáticos y hasta mencionó la estatua que le dedicó Spotify.

«Daddy Yankee es el ídolo del flaiterío, con todo respeto. Si pueden tener los ídolos que quieran. Yo quiero decir algo que no tiene nada que ver con el recital porque la verdad me importa una raja» comenzó señalando la ex panelista de Mucho Gusto en su programa online.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «le van a hacer un monumento, una estatua a Daddy Yankee. Fantástico, creo que ha sido uno de los reguetoneros que ha tenido más éxito alrededor del mundo, del mercado».

«En mi opinión, ¿hasta qué punto llega, como se podría decir, la imbecilidad?, quiero ocupar una palabra, pero no la tengo en mi cabeza ¿Cómo tú le haces un monumento o estatua a un señor que, me parece ubicado?. Okey, perfecto» continuó.

Paty Maldonado recuerda a un cantante chileno

Posteriormente, Paty Maldonado recordó a un artista chileno, que a su parecer no tuvo el reconocimiento que debía tener. «Quiero contarles que Lucho Gatica fue el cantante chileno y latinoamericano que traspasó todas las fronteras del mundo, incluyendo a los anglosajones y Europa. Escúchenme bien los cantantes chilenitos y chilenitas que se creen la muerte y que dicen ‘yo soy la mejor’. Lucho Gatica marcó una etapa en el mundo del espectáculo cuando no existía el Internet, cuando no existía las redes sociales, porque hoy cualquier hue… se hace famoso»-

Además de agregar: «en la época de Lucho Gatica había que cantar, había que grabar, había que vender discos. Un individuo que lleva el bolero a los grandes salones del mundo ¿no se merece una estatua en Rancagua?».

«No tengo nada contra el señor Daddy Yankee. Hay reggaetón que me gusta muchísimo… No puedo negar que hay música que es buena como hay otra que es asquerosa de mala, pero alguna vez pensemos nosotros en nuestra gente» cerró Paty Maldonado.