Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos acusan a Perla Ilich de hacer «magia negra»

Durante el último capítulo de ‘Zona de Estrellas’, Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz dejaron la grande en el mundo de la farándula, luego de contar que durante su paso por ‘El Discípulo del Chef’, Perla Ilich, supuestamente les habría hecho magia negra.

Todo el cahuín comenzó, luego de que en el espacio de Zona Latina hablaran sobre la confesión que se mandó hace unos días José Miguel Viñuela, revelando que una ex pareja había hecho lo mismo, por lo que debió hacerse una «limpieza espiritual».

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Mario Velasco consultó si «¿a alguno de ustedes le han hecho magia negra?». Momento en el que todos comenzaron a hacer bromas, hasta que Adriana Barrientos junto a Daniela Aránguiz contaron la firme.

«A las brujas no nos hacen magia negra» lanzó en un principio la ex chica Mekano. Mientras que la Leona le dijo que «Yo no puedo decir eso. No digas eso, mira lo que pasó después de lo de Perla».

Es ahí que Adriana Barrientos se lanzó sin filtro, asegurando que «Lo que pasa es que hubo un tema cuando estábamos en la cocina de El Discípulo del Chef y en pasillos ella quedó súper enojada con la Dani y yo tomé partido por la Dani. Ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo».

«Habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible. Tiempo después ocurre esto de la Dani, separarte de una coincidió con que Perla hizo esta maniobra» añadió.

Tras esto, Manu González señaló que dentro de la cultura gitana «Escupir al suelo es humillar o maldecir a la persona». Frente a lo que Daniela Aránguiz cerró el tema, comentando que «Todo se devuelve».

La respuesta de Perla Ilich

Eso si, Perla Ilich no se quiso quedar callada, ya que al poco tiempo, compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde sin dar nombres, les dedicó unas palabras a Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz.

«En serio! Que estupidez más grande por Dios, que manera de llamar la atención cuando les bajan las visualizaciones» señaló, junto con agregar la canción ‘Rata de dos Patas’ de Paquita la del Barrio.