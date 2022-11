Maura Rivera sobre las críticas por casarse con un futbolista: «¿Cuál es la idea?»

No cabe duda que Maura Rivera saltó a la fama en nuestro país gracias a su participación en ‘Rojo: fama contra fama’, donde incluso formó parte de las cocoteras. Desde ese momento que la chiquilla se ha mantenido presente con diferentes proyectos.

Junto con esto, la bailarina formó una linda familia junto a Mark González, con quien tiene dos hijos en los más de 11 años de relación. Siendo una de las parejas más queridas por el público, frente a todo el cariño que se demuestran.

Aunque no todo es felicidad, ya que Maura Rivera también recibe de vez en cuando críticas por parte de algunos desubicados usuarios en redes sociales, quienes la cuestionan por ser la esposa de un futbolista.

Es en este contexto que la influencer participó del último capítulo de ‘Hablemos Sin Enredos’, donde compartió junto a Turban Girl, con quien habló de diferentes temas mientras les renovaban el look.

Las críticas a Maura Rivera

Y en medio de la conversa, es que Maura Rivera no dudó en confesar que en varias ocasiones la han criticado duramente por formar una familia junto a Mark González. «Como que me encasillaron en un mundo donde dicen que yo no hago nada por la vida».

De acuerdo a lo que confesó en cámara, la chiquilla señaló que sobre todo a través de redes sociales, suele recibir comentarios de su decisión de quedarse en la casa, en especial cuando sube algún tipo de publicación, considerando que junto al futbolista nacional suelen subir contenido de su vida familiar y con sus mascotas.

«A veces me han dicho: ‘Oye, pero tú no haces nada en la casa, deberías hacer videos cocinando, trapeando, pasando la aspiradora, cosiendo, no sé’, y por qué tengo que subir eso. ¿Cuál es la idea?», reveló Maura Rivera en el espacio de conversación.