Mark González y su relación con Maura Rivera: «Fue un amor a primera vista»

La noche de este domingo se emitió el tercer capítulo de “Todo por ti, con Cecilia Bolocco”, espacio en el que famosos homenajean a sus madres o mujeres importantes a lo largo de su vida.

En esta ocasión, tuvo como invitados al ex seleccionado nacional Mark González y su madre, Lorena Hoffman, y se inició con Cecilia llegando a la casa del futbolista, quien le mostró los recuerdos que tiene colgados, incluyendo fotos y camisetas de los equipos donde ha jugado.

Junto con esto, mostró con su esposa, Maura Rivera. Sobre la relación con ella, el jugador dijo: “Yo creo que fue un amor a primera vista. Siempre me llamó la atención cuando la veía en la tele. Llevamos 13 años juntos, 12 casados, dos hijos, y cada día y cada año que pasa nos consolidamos más”.

Ya sentados para iniciar la conversación, Cecilia le preguntó a Mark González sobre sus orígenes, y el exfutbolista reveló que nació en Sudáfrica, porque su papá era jugador de un equipo de allá. Según contó, su infancia fue acomodada, con vacaciones en parques acuáticos importantes de allá y viviendo en una casa muy grande.

«Fui siempre un niño tímido, pelusón y florerito, pero muy tímido igual. No me gustaba hacer presentaciones en el colegio o que me grabaran, me escondía», dio a conocer.

El radical cambio de vida de Mark González

Su vida real empezó recién a los 10 años, cuando sus papás se separaron y su mamá se vino a vivir a Valparaíso con él y sus hermanos. “Acá llegamos al barrio. Jugábamos pichanga y empezamos a aprender cosas, desde juegos hasta maldades, como ir a quebrar vidrios a las casas o tirar piedras por el cerro para abajo”, recordó.

La situación económica de la familia cambió radicalmente también, y tuvieron que vivir de la pensión de su abuelo. Además, su madre tuvo que empezar a trabajar. “Ella estando con seis meses de embarazo de mi hermano chico trabajaba hasta las 3 de la mañana. Eran sus sacrificios para que nunca nos faltara nada”, confidenció Mark González.

Fue en esa época cuando Mark hizo un pacto con su hermano Raúl, actualmente actor (ha estado en teleseries como «Matriarcas» y «Gemelas»), que era su compañero de aventuras.

«Dijimos que el que primero llegue y logre el éxito en lo que quiere hacer, ayuda a mi mamá o a la familia. Nos dimos la mano, un abrazo y quedamos en eso. A los 10 u 11 años pensando en estas cosas. Y el que llegó fui yo, así que tomé las riendas en la familia. Yo con lo que fui logrando le pagué los estudios a todos mis hermanos y hoy son todos profesionales, así que esa promesa la cumplí con creces», confesó el deportista.