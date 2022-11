Álvaro Gómez y la muerte de su abuelo: «Cuesta mucho asimilar algo como eso»

La noche de este lunes, se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, donde el invitado se trató de Álvaro Gómez, quien habló con las panelistas del espacio, sobre diferentes temas de su vida personal y su carrera en el mundo de la actuación.

Uno de los temas más fuertes que se trataron en el espacio, se trató de la muerte de su abuelo, quien se convirtió en su figura paterna tras la separación de sus padres y decidió quitarse la vida cuando el actor ya estaba estudiando teatro.

«Él fue un tipo que silenciosamente luchó por sus ideales, fue detenido el 73 y eso, caló muy hondo en él. Era un hombre silencioso pero lleno de amor y tuve la fortuna de ser una de las personas a quienes se lo entregó», dijo Álvaro Gómez sobre el hombre, a quien perdió de manera inesperada.

La muerte del abuelo de Álvaro Gómez

“Él tomó la decisión de quitarse la vida a una muy entrada edad. Fue muy potente porque cuesta mucho asimilar algo como eso”, reveló el actor oriundo de Osorno.

Al momento de hablar sobre los motivos, señaló que no sabían, pero que probablemente había un cuadro depresivo. “Él era un viejo a la antigua, pero amable por todos lados y muy respetable. Cuando sucedió esto me costó mucho asimilarlo, pero después entendí que él se sintió solo, ya no tenía a su compañera desde hace mucho tiempo, que el taller mecánico en el que trabajaba ya no le daban las lucas para sostenerlo, entonces de alguna manera sintió que ya no valía la pena seguir viviendo”, explicó.

La tragedia sucedió cuando el actor estaba estudiando Teatro en Santiago, por lo que inevitablemente lo invadió la culpa por no haber estado allá. “Sentí que había estado perdiendo el tiempo acá y que se lo debería haber dedicado a él. Él me sostuvo en muchos ámbitos de la vida así que me hubiese gustado regalarle un poco más de mi trabajo y haber tenido conversaciones más adultas con él”.

Consultado sobre qué le diría a su abuelo si lo tuviera al frente, Álvaro Gómez dijo que se emociona pensando en él. “Le diría que lo sigo queriendo con la misma intensidad que cuando estaba vivo”, indicó.

Junto con esto, entregó un mensaje para las autoridades: “Me gustaría decirle a la gente que nos comanda y a cada gobierno de turno que tienen que hacerse cargo de la salud mental de las personas, es una arista muy importante, porque la cabeza es lo que hace que uno se enferme. Todos deberíamos tener derecho a tener una consulta con un psicólogo o un psiquiatra una vez al mes”.