Felipe Kast rompe el silencio tras video viralizado: «No les importa el daño que puedan generar»

Hace unos días te contamos que Felipe Kast se convirtió en lo más comentado de redes sociales, luego de que se filtrara un video en el que supuestamente aparecía acompañado de la influencer y modelo trans Joa Cabañas.

El Senador se llenó de críticas por los usuarios de Twitter, con muchos aludiendo a que aún seguía casado. Mientras que algunos de sus compañeros de coalición de inmediato salieron a defenderlo, revelando que llevaba separado más de un año.

Pero durante todo el apogeo de la polémica, Felipe Kast se mantuvo en completo en silencio, aumentando las especulaciones. Esto hasta la tarde de este martes, cuando compartió un video, confirmando que se trataba de él, además de hacer una reflexión sobre los cuestionamientos que ha recibido.

El mensaje de Felipe Kast

«Primero quiero agradecer las múltiples muestras de cariño que he recibido en los últimos días. Debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración sobre este video que se ha viralizado, básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo ameritara» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Felipe Kast agregó que «luego del nivel de comentarios que he leído en redes sociales, me pareció relevante compartir esta reflexión. Lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme como un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer, termina siendo el video más comentado en redes sociales».

«Primero, aquellos que no sabían que yo me encuentro separado y que hicieron todo tipo de especulaciones asumiendo que me encuentro casado. Y el segundo grupo son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad» continuó el Senador.

Además de indicar que «esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren» y que «no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones son aquellos que en sus perfiles de redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual».

Junto con esto, Felipe Kast indicó: «siempre he trabajado para terminar con la discriminación en nuestro país y es especialmente doloroso ver que algunos, buscando sacar un pequeño provecho político, no respetan estos códigos y no les importa el daño que puedan generar».

«He decidido hacer esta declaración para poner atención en lo que me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación. Y espero sirva para que reflexionemos y, de esta forma, en el futuro cambiemos nuestra forma de relacionarnos» cerró.