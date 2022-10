Perla Ilich asegura que la estafaron en bencinera: «No la hagan h…»

Con más de 750 mil seguidores cuenta Perla Ilich en Instagram, donde es más que activa, compartiendo registros de su día a día, su familia y los emprendimientos con los que trabaja. Pero de vez en cuando recurre a la red social para denunciar malos momentos que vive.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que pasara por una lamentable situación en una bencinera. Resulta que unos días atrás, la chiquilla pasó a echar bencina en su auto, pero a las pocas cuadras el vehículo se detuvo como si el tanque estuviera vacío.

Es por esto que, de acuerdo a lo consignado por Radio ADN, Perla Ilich compartió unos videos a través de su cuenta de Instagram, para denunciar que había sido víctima de una estafa en el local, además de advertir a sus seguidores para que no les ocurra lo mismo.

El relato de Perla Ilich sobre su incidente en la bencinera

Según lo que relató la propia influencer por medio de la red social de la camarita. «Para que la gente sepa, que la bencina está por los cielos, uno viene a echar bencina, te pasan la boleta, dicen que te echaron y la bencina no está, no te echaron ni un litro. Para que la gente sepa y no la hagan hueo… La situación está difícil», dijo en su reclamo.

Junto con esto, Perla Ilich agregó: “Aquí está mi boleta, saliendo de la bomba, a cuatro cuadras me quedo botada, me tuvieron que ayudar a empujar nuevamente a la bomba, porque no se me echó bencina”, destacó muy molesta.

Además de mencionar que: «El chico que me atendió dice que tengo que mandar un correo o echar nuevamente bencina para ver si la aguja va a subir». La gitana también dijo que el trabajador se rio con esta situación, y ella terminó llorando de la rabia.

Finalmente, Perla Ilich indicó: «Aunque uno eche 5 o 10 mil pesos, uno trabaja y paga esa plata, para que más encima te vengan a estafar».