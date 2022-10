Socios de la Parrilla: Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín hablan de su amistad

La noche de este jueves “Socios de la parrilla” tendrá como invitados a dos reconocidos actores de la escena nacional, Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín, quienes llegarán al quincho del espacio de Canal 13 para conversar con sus anfitriones, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, y probarán las ricas preparaciones de Rodrigo Barañao.

Sin duda que la jornada promete muchas risas y grandes historias y confesiones, ya que ambos invitados fueron compañeros de elenco de Zabaleta en variadas teleseries y proyectos, por lo que los tres jugarán y sorprenderán con las variadas anécdotas vividas en las producciones dramáticas.

El encuentro entre Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín

“Fue un gran momento, comimos rico, nos reímos, estuvo muy simpático, buena onda el equipo, lo pasé muy bien y me reencontré con Jorge Zabaleta y, además, fui con el Feña, que es mi amigo, entonces me sentí doblemente acogido”, comenta Álvaro Rudolphy sobre el programa que se verá esta noche después de “Tele13 central” y que marcará su retorno a las pantallas del 13.

A lo anterior, el intérprete agrega que “fue un buen reencuentro entre todos porque nos acordamos de muchas anécdotas y de varios proyectos en los que estuvimos juntos”.

Cabe recordar que la amistad entre Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín comenzó cuando ambos postularon a la Escuela de Teatro de Gustavo Meza, por lo que compartieron divertidas vivencias en las aulas y, luego, en los sets de televisión de las teleseries donde trabajaron, como “Estúpido cupido”, “Separados” y “Pituca sin lucas”.

Además de las historias personales, en “Socios de la parrilla” revelarán que Álvaro fue por muchos años el cupido oficial de Fernando. “Sí, dos veces y en sus dos matrimonios”, desclasificará Rudolphy.

En un momento de la noche, Saavedra le preguntará al ex protagonista de “Marrón glacé” si le gustaría volver a la teleseries, a lo que él revelará que “por el momento no, pero nunca hay que decir de esta agua no beberé”. Dentro de esto, contará que “estoy en una etapa en que estoy haciendo otras cosas… personales y una película. Teleseries por ahora no”.