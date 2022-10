El video que emocionó hasta las lágrimas a Denise Rosenthal

Para aquellos que no sabían, este 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña. Es en este contexto que Denise Rosenthal compartió un emotivo video que recibió con relación a esta fecha y que sin duda la emocionó.

Resulta que la cantante recibió un registro desde Bolivia, en el que aparece un grupo de niñas cantando ‘Agua Segura’, uno de sus temas más populares. «Me emocioné hasta las lágrimas» comenzó escribiendo en la publicación.

Siguiendo por esta línea, Denise Rosenthal agregó: «Gracias por hacerla propia, por compartir con el mundo sus demandas, y por permitirme crecer junto a ustedes».

«Gracias a todas las mamás, profesoras, amigas, primas, abuelitas, tías, y a todas quienes comparten mi música con sus niñas. Tenemos mucho aún por seguir construyendo, pero juntas podemos todo y mi corazón late profundamente con ustedes» continuó la intérprete de ‘Báilalo Mujer’.

Junto con esto, aprovechó de agradecer a Unicef Chile «por la hermosa labor que hacen, y hoy en este día, es importante visibilizar la realidad y los desafíos de las niñas y adolescentes de America Latina y el caribe».

«Un día para escucharlas y alzar sus voces, entregándoles herramientas para que puedan seguir incidiendo en las desiciones que les importan» señaló.

Puro amor para el video de Denise Rosenthal

Obviamente que las fanáticas de Denise Rosenthal quedaron vueltas locas con el tierno registro que publicó y de inmediato recibió más de 28 mil me gusta y cientos de mensajes en los que destacaban a las pequeñas.

«Ayyyyyyy se me erizo la piel que cuatico»; «Me cayó una lagrimita»; «Hermosas, también me emocioné»; «Música que levanta e inspira a muchas»; «Amo que la música no entienda de fronteras para que tus letras inspiren»; «qué lindas e inspiradoras»; «gracias por hacer música tan llena de amor» y «Gracias a ti por compartir tu sentir y talento» es parte de lo que escribieron.