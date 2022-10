La decisión de Denise Rosenthal en medio de rumores de infidelidad

En los últimos días, te hemos contado que Denise Rosenthal está en el centro de la noticia, pero no por sus logros musicales o algún nuevo anuncio, sino por los rumores de infidelidad que comenzaron a circular en contra de su marido, Camilo Zicavo.

Hay que recordar que durante el fin de semana, se viralizaron una serie de acusaciones en contra del ex Moral Distraída, en los que se señalaba que había testimonios y capturas de supuestas conversaciones con otras mujeres.

Esta polémica situación ocurrió justo cuando Denise Rosenthal se encontraba de viaje en Miami, para las grabaciones de su nuevo disco, además de su participación en los Billboard Latin. Pero en su regreso a Chile, la artista compartió una historia en la que muestra su anillo de matrimonio, dejando de lado las especulaciones de su público.

Pese a esto, los rumores con relación a la pareja no se han detenido, y en las últimas horas la reciente publicación de la intérprete nacional, dejó la grande entre sus seguidores, luego de que diera a conocer una radical decisión sobre su vida.

El radical anuncio de Denise Rosenthal

Resulta que a partir de la celebración del Día de la Música Chilena, Denise Rosenthal compartió una serie de registros en los que sorprendió a su público al confirmar que tiene pensado irse de nuestro país.

«I’m done with Chilito. Me voy a recorrer el mundo mi people. Besitos mi gente linda», lanzó la cantante en uno de los videos, que de inmediato generó cientos de reacciones entre su público.

«Esoooo recorre todo el mundo preciosa», «Recorra el universo mi vida, que todxs merecen conocerla», «i’m done with chilito, porfa un concierto de despedida», «Eres brigidaaaaa! El mundo es tuyoooo» y «Te amo momiiii, cómete al mundo» es parte de lo que le escribieron a Denise Rosenthal.