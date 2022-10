«Vaya diosa»: La Rancherita deja la escoba con fotito en bikini

Por estos días, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, anda más que ocupada con su carrera musical, pues como te contamos unos días atrás, nos visitó en los estudios de Radio Corazón, donde presentó su nueva canción ‘Qué te creí’.

Pero de todas formas, la chiquilla se da el tiempo para compartir coquetas fotitos de vez en cuando en su cuenta de Instagram, donde enamora a sus más de 258 mil seguidores, los que no dudan en llenarla de piropos por lo regia que luce.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que La Rancherita compartiera una sensual postal del recuerdo, posando en un bikini negro. Publicación que acompañó con un corto mensaje. «Te espero con ansias… Verano».

Obviamente que al poco tiempo de subir el registro, recibió más de 10 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos por lo guapa que luce y también esperando la época estival.

«Te pasas Carolina»; «Tremenda»; «Muy bella»; «Simplemente preciosa carito y en eso no hay discusión»; «Que guapetona»; «Rancherica»; «Muy hermosa. Regia y estupenda»; «Vaya diosa»; «Simplemente perfecta»; «Eres una chica de sol»; «el verano tambien espera disfrutar tu belleza» y «Estas bien guapa» es parte de lo que le escribieron a La Rancherita.

La Rancherita y el día que mintió sobre su edad

Hace unos días, Carolina Molina también visitó a nuestros amigos de Radio Activa, en la que contó una particular anécdota que vivió cuando le tocó participar en la edición mexicana del popular programa de talento ‘The Voice’.

Fue en abril 2019 cuando Belinda y Ricardo Montaner le preguntaron a La Rancherita su edad y señaló que tenía 29 años. Cuando en esa oportunidad, la chiquilla estaba por cumplir 38 años.

«Si me va a servir y me va a abrir puertas o no me va a cerrar más puertas, porque la industria musical en ese sentido es bien dura, sobre todo para las mujeres, entonces por qué no hacerlo. Ahí dije que tenía 29 años, por consejo de la producción» afirmó la cantante.