«Delicia de mujer»: Ignacia Michelson deja la escoba con fotos en bikini

No cabe duda que Ignacia Michelson siempre la rompe en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde supera los 2.2 millones de seguidores, a los que enamora con destapadas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que compartiera unas postales que en las que se luce desde una piscina, posando solo con un pequeño bikini color turquesa y que de inmediato la llenó de piropos por lo regia que se ve.

«He comprendido que la única manera de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos», escribió Ignacia Michelson para acompañar los coquetos registros, que en cosa de minutos recibieron más de 34 mil me gusta y cientos de comentarios.

Algunos de los mensajes que le llegaron decían: «Hermosa»; «Bellísima»; «ay esta chica»; «Me encantas toda Michelson»; «te pasaste lo hermosa que eres»; «Delicia de mujer»; «Diosa»; «Estas bien preciosa»; «Pero una perfección eso sí»; «me encanta cada uno de tus detalles»; «te amo nacha» y «Estas bien rica».

Ignacia Michelson y su pelea con Vale Roth

Se debe señalar que el fin de semana quedó la grande en redes sociales entre Ignacia Michelson y Vale Roth, luego de que las chiquillas lanzaran acusaciones cruzadas de un encontrón que vivieron en un carrete.

«Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual, gracias, tenía calor», comenzó diciendo Vale Roth en sus historias de Instagram.

Además, comenzó su relato diciendo que se fue de lugar, porque ella no se podía meter «con minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente», agregó sin filtro.

Por su parte, Ignacia Michelson, no dudó en salir a responder, aclarando que ella no bebe en locales nocturnos, solo toma shots de tequila, por lo que no podría haber tirado el contenido de un vaso entero con alcohol.

«Si yo tengo que admitir que estuve con un narcotraficante o con un ladrón, lo admito porque me da lo mismo. ¿Pero y tú? ¿Con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida?», agregó, enfatizando en que tiene varios registro que prueban su versión.