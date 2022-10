«Tú te comiste a mi ex»: Ignacia Michelson responde a Vale Roth tras supuesta agresión en fiesta

Otra de las novelas de farandulandia que parece no tener fin, es la de Ignacia Michelson y Vale Roth. Pues ambas chiquillas volvieron a revivir una polémica de hace varias semanas, tras una supuesta agresión en una reciente fiesta.

Los dardos cruzados se desarrollaron durante la última jornada, donde la ex Calle 7 apuntó a Ignacia Michelson en un comienzo (aunque sin nombrarla directamente), de lanzarle el contenido de un vaso, que presuntamente habría tenido alcohol.

Combos iban, combos venían entre las chiquillas

«Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual, gracias, tenía calor», comenzó diciendo Vale Roth en sus historias de Instagram.

Además, comenzó su relato diciendo que se fue de lugar, porque ella no se podía meter «con minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente», agregó sin filtro.

Del mismo modo, la chica fitness insistió en «agradecer» porque tenía calor y siguió con su versión. Ya que la ex gimnasta detalló que la miraron durante todo el carrete y que no la había reconocido en un inicio, por «tanto filtro que usa».

Pero la cosa no quedó ahí por parte de Vale Roth, quien anunció que interpondría una demanda, por lo que pasó recientemente y por lo que había hablado (Ignacia Michelson) anteriormente, según ella.

«Lo peor es que todo esto pasó en el super VIP, rotería. Siempre ha sido una rotería el super VIP… en el VIP es donde está la gente más cuma y chana del mundo», cerró de forma deslenguada.

La réplica de Ignacia Michelson

Cabe señalar que la chica Playboy tuvo su oportunidad de responder, mediante su red social. Allí, en primera instancia, aclaró que ella no bebe en locales nocturnos, solo toma shots de tequila, por lo que no podría haber tirado el contenido de un vaso entero con alcohol.

Del mismo modo, Ignacia Michelson comenzó a sacar otros trapitos al sol, donde contó que los guardias tuvieron que echar a Vale Roth del lugar, por molestar a la también DJ.

«Si yo tengo que admitir que estuve con un narcotraficante o con un ladrón, lo admito porque me da lo mismo. ¿Pero y tú? ¿Con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida?», agregó Michelson, enfatizando en que tiene varios registro que prueban su versión.

Sin embargo, esto no fue lo único que respondió, pues mediante el mismo espacio, siguió hablando pese a «seguir de after». Asimismo, Ignacia Michelson contó que Vale Roth hostigó a una conocida de ella, en el pasado, y enfatizó en que la ex gimnasta compartiera las pruebas de la agresión que denuncia.

«Y Valentina, deja de andar haciendo caldo, niña. Tú eres la que me va a molestar a la mesa, te comiste a mi ex, sigues jodiendo. ¡Ya córtala! Todo el mundo sabe que eres una mentirosa, tu sola vas a caer por tu propio peso. Todo lo que he dicho de ti, tengo pruebas para decirlo. Tú no tienes ninguna prueba», remató la chica Playboy en sus redes.