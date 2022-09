Yamila Reyna saca aplausos con fotito al natural en ropa interior

Con más de 540 mil seguidores cuenta Yamila Reyna en Instagram, por lo que siempre está compartiendo todo tipo de registros de su vida diaria, además de divertidas publicaciones en las que bromea con diferentes anécdotas de su día a día.

Es por lo mismo que recientemente la argentina se llenó de aplausos por parte de su público, luego de que publicara una postal en ropa interior, en la que aprovecha de mandar un especial mensaje sobre el amor propio.

«Quédate con quien te ame tanto, como mi celulitis a mi» escribió Yamila Reyna para acompañar la fotito que de inmediato recibió más de 17 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de su público que de inmediato empezó a piropearla.

Algunos de los mensajes que recibió la actriz decían: «Diosa mi amiga»; «Bellísima»; «Sin palabras para tantas belleza»; «Devuélveme que te pasaste pa regia»; «nuestras imperfecciones nos hacen ser aún más perfectas y únicas»; «No hay cuerpos perfectos»; «Se le quiere con el combo completo»; «Es mejor natural que ocultar»; «Guapísima» y «Esta perfecta reina».

Yamila Reyna y su paso por la clínica

Hace un tiempo te contamos que Yamila Reyna no lo pasó muy bien, pues luego de estar de viaje en Argentina, terminó en la clínica por consumir un alimento que estaba en mal estado.

«Me compré este salame en Córdoba, es típico de donde yo soy y me lo traje sellado al vacío. Cuando llegué a Chile, el vacío se había soltado y decidí abrirlo igual y lo comí y me dio una reacción alérgica terrible, no tenía mal sabor ni mal color, como pueden ver, pero fue lo único que comí fuera de lugar» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, la actriz aseguró que «Tomé antialérgicos orales y no funcionan, el cuerpo está como quemado de sol y molesta mucho», junto con mostrar una serie de postales en las que se puede ver la reacción alérgica que le dio producto de comer el salame en mal estado.