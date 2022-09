Don Francisco sin filtro a JC por reemplazo en la Teletón: «Menos tú porque no has ido»

Este lunes en la noche se emitió un nuevo capítulo de Pero con Respeto, espacio en el que Julio César Rodríguez entrevistó ni más ni menos que a Don Francisco, instancia en la que JC se lanzó sin filtro con una pregunta sobre quién será su sucesor en la Teletón.

Se debe mencionar que hace un tiempo atrás, el histórico animador dejó la grande en nuestro país, luego de que anunciara por medio de una carta que dará un paso al costado a la cruzada solidaria a sus 81 años.

Por lo mismo que de inmediato comenzaron los rumores sobre su reemplazo. Frente a esto es que Don Francisco señaló en la misiva enviada a El Mercurio: «El sucesor de la Teletón es la marca Teletón que la hemos creado entre todos los chilenos durante 42 años. Ella sucede a todos».

Don Francisco cuenta la firme sobre su reemplazo

Y durante la entrevista con Julio César Rodríguez, el animador del espacio le lanzó la llamada «pregunta sin respeto», en la que no dudó en contestarle: «Don Francisco, nuevamente a dicho que es su último año al frente de la Teletón… ¿Quién lo tiene que reemplazar liderando la próxima Teletón?».

De inmediato, Mario Kreutzberger puso los paños fríos y señaló que tenía que aclarar varias cosas. Pues el animador enfatizó que él no se retira, sino que dará un paso al costado de forma necesaria después de 44 años, para darle espacio a la nuevas generaciones (él es la segunda después de 70 años de vida).

«No estoy en ninguna de las labores en las que antes estaba: organización de la campaña, en la publicidad, no estoy hablando con los auspiciadores. Sí estoy dispuesto a que me consulten, que me pregunten o que me pidan lo que necesiten y yo siempre lo voy a hacer» continuó Don Francisco.

Pero la cosa no queda ahí, ya que JC Rodríguez no quedó conforme con la respuesta, pues le insistió sobre lo que ocurrirá con las 27 horas de amor. Frente a lo que el animador señaló con un tono de humor: «Una marca que hemos creado entre todos, menos tú porque no has ido a la Teletón».

En ese momento, Julio César no le quedó otra que señalar «cualquier palo me ha tirado. Oiga, salí pa’ atrás con la pregunta sin respeto».