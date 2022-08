«Ojo con lo que se meten a la boca»: Yamila Reyna termina en la clínica tras comer alimento

En varias ocasiones te hemos contado que Yamila Reyna es más que activa en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 540 mil seguidores, a los que siempre encanta con postales de todo tipo y divertidos momentos que ocurren en su día a día.

Pero recientemente, la argentina dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de revelar que terminó en la clínica por sufrir un inesperado problema de salud, que se dio al llegar de su viaje por Argentina.

«Me compré este salame en Córdoba, es típico de donde yo soy y me lo traje sellado al vacío. Cuando llegué a Chile, el vacío se había soltado y decidí abrirlo igual y lo comí y me dio una reacción alérgica terrible, no tenía mal sabor ni mal color, como pueden ver, pero fue lo único que comí fuera de lugar» comenzó relatando Yamila Reyna en sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, la actriz aseguró que «Tomé antialérgicos orales y no funcionan, el cuerpo está como quemado de sol y molesta mucho», junto con mostrar una serie de postales en las que se puede ver la reacción alérgica que le dio producto de comer el salame en mal estado.

Finalmente, Yamila Reyna subió un registro en el que se le puede ver desde la clínica, el que acompañó con un divertido mensaje, ya tomándose con humor el complicado momento que pasó los últimos días. «Ya saben ya, ojo con lo que se meten a la boca».

La cirugía de Yamila Reyna

Hace un tiempo te contamos que la chiquilla se sometió a una cirugía para cambiar sus implantes mamarios, con los cuales habían tenido un problema.

«Y acá con las nenas nuevas!!! Todo salió excelente! A pesar q cuando abrieron se encontró con muchas malas sorpresas, pero lograron que todo salga perfecto! Y yo me siento de maravillas! Tanto que me siento para tirarme unos pasos!», comentó en una publicación del post operatorio.