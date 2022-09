Afirman que Fernando Solabarrieta fue agredido en gimnasio: «Me cag… con mi señora»

Siguen las polémicas para Fernando Solabarrieta, pues sumado al extraño accidente de tránsito en el que se vio involucrado durante el fin de semana de Fiestas Patrias, ahora se filtró un particular incidente que vivió en un gimnasio hace solo unos días.

Resulta que en la más reciente edición de ‘Zona de Estrellas’, Hugo Valencia se encargó de dar a conocer el cahuín, asegurando que un sujeto partió a agredirlo, asegurando que le había puesto el gorro con su esposa.

«Estaba entrenando cuando, distintas personas entre clientes y trabajadores del gimnasio, se dan cuenta que algo está ocurriendo en el sector de máquinas» comenzó señalando el periodista en el espacio de Zona Latina.

Siguiendo por esta línea, Valencia afirmó que varios al interior del gimnasio se dieron cuenta del griterío y de que estaban «atacando, agrediendo a Fernando Solabarrieta. Me cuentan que en ese minuto vemos que le pegan a Fernando Solabarrieta».

Junto con esto, el panelista se refirió a la reacción que tuvo el animador tras el ataque, asegurando que quedó «en shock, nunca reaccionó, nunca atacó a la otra persona». Además de mencionar que le habrían gritado «Me cag… con mi señora».

«Todos escucharon lo mismo, que este hombre va a increpar a Fernando porque supuestamente se había metido con su mujer» continuó Hugo Valencia, quien también mencionó que le lanzaron «Si te pillo te voy a matar» mientras el resto de los presentes intentaba separarlos.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta?

Es frente a esto que el propio periodista se comunicó con Fernando Solabarrieta para conocer su versión de los hechos, señalando que «No calificaría esto como un incidente… A mí nadie me pegó. Él descarta que le hayan pegado» fue la respuesta que obtuvo.

Además, Solabarrieta indica que solo escuchó que el tipo gritaba «mi señora, mi señora…» sin entender sobre el reclamo. «Ese muerto no lo cargo yo. No tengo nada que ver ahí, no le he sido infiel a Ivette Vergara» agregó.

«Desconozco las razones de este tipo, de venir a enfrentarme en el gimnasio. Lo he visto (al hombre), pero no tenemos ningún tipo de relación, no nos conocemos» continuó el comunicador.