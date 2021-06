Ivette Vergara confesó todas las veces que ha echado a Fernando Solabarrieta de la casa En la entrevista de 'De tú a tú', Ivette Vergara habló sobre los complejos momentos que ha vivido en la extensa relación con su esposo.

Este miércoles en la noche, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta fueron los invitados a ‘De tú a tú’, donde se confesaron con Martín Cárcamo sobre su extensa relación, la cual no ha estado alejada de los problemas en todos estos años.

Para comenzar la comunicadora señaló que «Fernando ha sido bien honesto en que básicamente él no corta el queque en nada acá» asegurando que ella es la que se encarga de tomar varias de las decisiones importantes al interior de la casa.

Junto con esto Ivette afirmó que pese a su larga relación, las peleas han sido bastante constantes. «Normalmente nosotros discutimos por puras tonteras, pero logramos finalmente ponernos de acuerdo, bueno en realidad me impongo».

A lo que Fernando respondió en tono de broma que «Eso ha permitido que todas las veces que me ha echado de la casa, no salga de la puerta». Momento en el que Martín le consultó a la también deportista: «¿Cuántas veces lo has echado de casa?».

Las veces que Ivette ha echado a Fernando

«Perdí la cuenta» aseguró Ivette bromeando, pero luego contestó de manera más seria que lo ha hecho «varias veces». Aunque aseguró fue solamente una vez la que el periodista deportivo en realidad dejó la casa y que lo hizo por tres días.

Es en este momento que Fernando explicó que «una vez mi viejo me dijo: ‘si te echan, hue…, tú quédate. Dónde sea, hue…. Pieza de visita, pieza de los hijos. Dónde sea. Por ahí, si está muy grave la hue… no en tu cama pero vuelve'» sacando risas a los presentes.

Para finalizar el periodista indicó: «Hemos tenido momentos lindos, momentos difíciles pero después de 25 años de relación y 20 de matrimonio, acá estamos».

Mientras que Ivette Vergara aseguró que «Esas cosas a mí me encantan de Fernando», mencionando que su esposo es más que atento y siempre es de llevarle flores y sorprenderla con detalles.