Rocío Marengo responde si volvería a trabajar con Pamela Díaz

Sin lugar a dudas, uno de los temas más polémicos de la farándula chilena en los últimos días, ha sido el quiebre en la amistad de Pamela Díaz y Rocío Marengo.

Ambas están embarcadas en exitosos proyectos personales. Por un lado, la trasandina está en feliz compitiendo en la cuarta temporada de El Discípulo del Chef. Mientras que la Fiera está full con el proyecto de su canal de YouTube, que la llevó a Miami a ver el concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, aun hay tiempo para volver a sacar a flote el distanciamiento de ambos rostros de farandulandia. Esto ocurrió después de que la trasandina abriera la caja de preguntas de sus historias de Instagram, donde le consultaron si volvería a trabajar con Pamela Díaz.

¿Cuál fue la respuesta de Rocío Marengo?

Entre las distintas preguntas que le llegaron a la ex animadora de «Minuto Para Ganar», surgió una incisiva pregunta: «Trabajarías con Pamela Díaz?», consultó la persona, según rescató FMDOS.

«Si es la Pame de siempre, si obvio!», dijo Rocío Marengo dejando la puerta a una oportunidad laboral con la Fiera, pero aun así, dejando la incógnita sobre su relación con Pamela Díaz.

¿Cómo empezó la polémica?

Rocío Marengo conversó con Las Últimas Noticias después de que crecieron de distanciamiento con la Fiera. Allí confirmó que se había perdido la comunicación y negó tajantemente los rumores de romance con Jean Philippe Cretton.

Aunque la cosa no quedó ahí, ya que no mucho tiempo después vino la respuesta de Pamela Díaz. «Andar llorando por amistad ya no se lleva», aseguró la modelo en conversación con Manu González, quien entregó los detalles a través de un episodio de Zona de Estrellas.

Asimismo, el periodista también agregó que Pamela Díaz dijo «si no sabe por qué me enojé con ella, que piense, porque dice cosas que no me parece, entre ellas, burlas o insinuaciones en un equipo en el que sabe tengo plena confianza y me lo cuentan todo», soltó la Fiera enfatizando en la palabra «lealtad».