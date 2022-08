Fran Undurraga eleva los termómetros con osado video en bikini

Fran Undurraga está más activa que nunca en su cuenta de Instagram. Mediante la red social con más de un millón de seguidores, la chiquilla suele compartir distintas osadas postales.

Y recientemente no fue la excepción, ya que aparte de realizar sus habituales promociones comerciales a diversas marcas, la chiquilla actualizó perfil gracias a sus recientes vacaciones.

La modelo agarró sus pilchas y se fue a Estados Unidos, donde visitó el parque temático «Animal Kingdom» de Disney y no lo pasó muy bien. Por lo tanto, la ex chica reality solo se dedicó a disfrutar el calor y las playas paradisiacas. Tal como lo hizo en una de sus recientes publicaciones, dejando a sus fanáticos al borde de un infarto.

Fran Undurraga dejando la grande una vez más

La influencer volvió a dejar la escoba en sus redes sociales, tras compartir un nuevo osado registro de alto impacto. En esta ocasión, Fran Undurraga subió un video que tenía la canción «Palmar» de fondo, obra del artista mexicano Caloncho.

Allí, la chiquilla se lució caminando en el agua de una de las playas del Caribe que visitó recientemente. La ex chica reality apareció con un bikini de color calipso y un sombrero de playa. Solamente eso bastó para enamorar a sus fieles seguidores.

El registro sumó más de 35 mil me gusta y poco más de 500 comentarios. Hasta ahí llegó una amiga cercana de la modelo: Adriana Barrientos. La Leona marcó la pauta de las reacciones, donde predominaron principalmente los piropos y las referencias a la belleza de Fran Undurraga.

«Diosa hermosa amiga, me tomo un vuelo, me quiero puro ir pa’ allá», escribió la panelista de Zona de Estrellas. Mientras que por su parte, Fran Undurraga respondió que era «la playa más linda en la que he estado en mi vida! Te mueres los colores del mar», expresó la chiquilla.