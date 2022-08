Revelan difícil momento que estaría pasando Kathy Orellana: «Está muy perdida»

Durante las últimas semanas, Kathy Orellana ha dejado más que preocupados a sus seguidores, esto a partir de la serie de videos que ha compartido en sus redes sociales en los que se le ve con un comportamiento errático, quejándose de la relación con su familia.

Es más, este fin de semana subió unos registros en los que defiende a Camila Recabarren por su nueva línea de trabajo, pero en el que termina hablando de sus propios problemas personales. Mientras que en el segundo, le pide perdón a sus papás y seguidores por su comportamiento.

A raíz de esta situación, es que en su programa online, Sergio Rojas, se refirió a la situación de Kathy Orellana, revelando cómo estaría actualmente.

La situación de Kathy Orellana

Para comenzar, el periodista de Me Late Prime, aseguró que intentó contactarse con la ex chica Rojo, pero que no tuvo resultados. Pero de todas formas, consiguió hablar con algunos de sus cercanos.

«Me enteré por personas que viven en Rancagua que ella no está pasando por un buen momento. Ella está bien sola, está muy peleada con la familia, entiendo que tampoco tiene amigos» reveló Sergio Rojas a su compañera de programa.

Después recalcó que la cantante se encuentra «muy sola, está muy perdida. Se siente muy abandonada y es parte de ese abandono que la tiene nuevamente consumiendo cosas que la tienen sumida en una especie de depresión, está muy perdida».

Siguiendo por esta línea, reveló que los cercanos de Kathy Orellana se alejaron de ella. «Me contaban amigos que ya ni siquiera se juntan con ella, porque me decían ‘Sergio, está imposible’. Es muy errático su comportamiento, está muy enojada con la vida», detalló.

Para cerrar, el periodista mencionó en la transmisión en vivo que siente lástima por la exfigura televisiva. «Es una galla tremendamente talentosa, pero está muy perdida, me da pena verla así. Creo que es una cabra muy buena», cerró Sergio Rojas.