Cristián Castro por críticas a su look: «Me estoy yendo a los extremos»

No cabe duda que durante los últimos días, Cristián Castro se ha convertido en lo más comentado de redes sociales, esto debido a los particulares looks que ha lucido durante su participación en el programa de talento argentino ‘Canta conmigo ahora’.

Resulta que el cantante mexicano ha aparecido con el cabello verde, amarillo e incluso morado, los cuales hasta llega a combinar con vistosos trajes. Obviamente que esto lo ha convertido en el centro de los memes y comparaciones de todo tipo.

Tanta fue la conmoción por la imagen de Cristián Castro, que Paty Maldonado salió al baile para reaccionar a su pelo y le ofreció convertirse en su peluquera.

«Oye manden a decirle a Cristián que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso…. Qué hue… es esa» comenzó señalando la opinóloga en su programa online Las Indomables.

Siguiendo por esta línea, Maldonado agregó que «No me hue… Qué hue… es esa…Yo creo que eso es peluca, porque está quemada, el pelo está malo. Si ese pelo es natural de él, se lo cagaron. Yo que él me paso la máquina y me pelo».

Cristián Castro y sus looks

A partir de la ola de críticas y burlar que ha recibido, el propio Cristián Castro salió a responder. Pues en una reciente entrevista confesó que aceptó la propuesta del programa che para vestirlo con llamativos looks, todo con el fin de entretener al público y a él mismo.

«Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo, hice algunos looks estrafalarios. En uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado» comentó, de acuerdo a lo señalado por Radio Pudahuel.

«Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión» agregó.