Kathy Orellana sube video pidiendo perdón a sus padres: «Necesito mejorar»

Sin duda que en el último tiempo, Kathy Orellana se ha convertido en una de las figuras más controvertidas del espectáculo. Resulta que la cantante preocupa a sus seguidores con registros en los que no se le ve en su mejor condición.

Es en este contexto que durante la jornada del sábado, la ex chica Rojo compartió un nuevo video en su cuenta de Instagram, donde se nota bastante afectada, además de confesar que no está pasando por un buen momento.

Pero esto no es todo, ya que en las historias que publicó, Kathy Orellana aprovecha de pedir perdón no solo a sus padres, sino que también a sus seguidores por el comportamiento que ha tenido recientemente y que ha generado más que un comentario.

«Quiero pedir disculpas a mis papás, a veces cometo errores, o sea, estoy llena de errores en este momento, pero es por que estoy ofuscada, llena de rabia, de resentimiento y no sé como resolverlo de repente y comento errores» comenzó señalando.

Tras esto, Kathy Orellana le dedicó un mensaje a sus fanáticos. «Estoy equivocada y necesito mejorar, les pido disculpas a todos los seguidores que me siguen, no es lo correcto, no es lo correcto».

La defensa de Kathy Orellana

Hay que mencionar que este video llega justo cuando subió otro en el que defiende a Camila Recabarren por su trabajo en la calle, pero que termina convirtiéndose en un desahogo sobre lo que ha pasado ella misma.

«Yo estoy luchando, esa hue… está luchando y muchas más están luchando. Hasta cuándo chu… nos agarran para el hue… cuando estamos en la tele» comenzó indicando.

Siguiendo por esta línea, Kathy Orellana agregó: «Se llenan el hocico diciendo que me ayudan… ¡mentira! Ando sola… mi hermano me debe casi 3 millones de pesos. Lo ayudé al conche…. cuando no tenía nada, y aquí me tiene botada el conche… no me paga ni 20 lucas. Este es el único medio que tengo para decir la verdad… no me da vergüenza».