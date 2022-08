Mamá de Camila Recabarren con todo contra Paty Maldonado: «Señora fea y momia»

Camila Recabarren se convirtió en el centro de la noticia, tras la funa en su contra y su nueva vida como vendedora ambulante en Estados Unidos. Obviamente que Paty Maldonado no se quedó fuera de la conversación sobre la ex Miss Chile.

Justo tras conocerse las acusaciones en contra de Recabarren, la deslenguada opinóloga no dudó en criticarla sin filtro por su viaje al país del norte.

«Allá es muy fregado con la gente que trabaja sin papeles, y eso le debe estar pasando a la Camila Recabarren, se fue a pintar mono, pensará la pobre cabra que la llamarán de Hollywood, y debió partir de abajo. Es muy complicado» aseguró.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que hace unos días Paty Maldonado volvió a la carga, recordando a la modelo mientras hablaban de la polémica detención de Vale Roth.

«Mira como está físicamente, le pasó un camión por arriba, está destruida» aseguró con relación a las últimas publicaciones de Camila Recabarren, en las que aparece mostrando su trabajado, además de postales en compañía de su retoña.

Siguiendo por esta línea agregó: «Yo creo que aquí falta a mi juicio… hay carencias muy grandes, cuando tu caes tan bajo, mentes muy débiles. Quiero decir que yo no estoy atacando a nadie, porque para mi cuando una persona cae a ese nivel merece ayuda».

La defensa de la madre de Camila Recabarren

Hay que mencionar que de momento Camila Recabarren no ha tenido la intención de responderle a la conductora de Las Indomables, ya que en el primer comunicado que publicó aseguró que «No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por las lucas».

Pero al parecer su mamá no se quiso quedar callada, pues de acuerdo a lo publicado por la cuenta de Instagram Reality Culiao, Jacqueline Adaros subió una historia donde arremete sin filtro en contra de Paty Maldonado.

«Señora fea y momia, a ti te paso un tres y no te corto la lengua venenosa» escribió junto a una foto de la panelista.