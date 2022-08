Paty Maldonado critica sin filtro a Camila Recabarren: «Está destruida»

Días atrás, Camila Recabarren se convirtió en el centro de la noticia, luego de que una chilena en Estados Unidos la funara por no pagarle el arriendo. Tras esto, la ex Miss Chile reactivó su cuenta de Instagram donde compartió un comunicado sobre la situación.

«Si hay que alzar la voz la voy a alzar. Y por eso no quiero andar peleando con una mujer adulta que se me topa en el camino» comenzó señalando la también influencer.

Junto con lo que Camila Recabarren agregó: «Yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo. No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por las lucas».

Tras esto, la chiquilla mostró a través de redes sociales su nueva vida en Estados Unidos, revelando que ahora se dedica a vender piedras en la calle. Además de algunos registros en los que aparece posando en compañía de su pequeña hija.

Paty Maldonado sobre Camila Recabarren

Sin duda que la situación de Camila Recabarren se convirtió en lo más comentado en los paneles de farándula, tanto así que incluso Las Indomables ya lo habían discutido. Pero mientras hablaban de la detención de Vale Roth, la modelo nuevamente salió a la palestra.

Para comenzar, Catalina Pulido señaló que «Ahora esta de vendedora ambulante en Estados Unidos, estamos hablando de una chiquilla con dos millones de seguidores».

Es en ese momento es que salió Paty Maldonado a dar su opinión, quien si guardarse nada, no dudó en criticar a Camila Recabarren por su estado. «Mira como está físicamente, le pasó un camión por arriba, está destruida».

Posteriormente, la panelista habló sobre el consumo de drogas y los efectos que estas pueden tener. «Yo creo que aquí falta a mi juicio… hay carencias muy grandes, cuando tu caes tan bajo, mentes muy débiles. Quiero decir que yo no estoy atacando a nadie, porque para mi cuando una persona cae a ese nivel merece ayuda».