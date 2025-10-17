Mujer pilló a su pareja siendo infiel en pleno partido de fútbol: Lo enfrentó a estadio lleno y el final es de no creer

¡Usted no lo haga! Durante el partido entre Sport Recife y Ceará, una inesperada escena acaparó la atención de los hinchas que asistieron al encuentro deportivo.
Resulta que una mujer sorprendió a su pareja con otra persona y protagonizó una discusión, que fue rápidamente grabada por los presentes.
El video se fue viral rápidamente, donde se puede apreciar como la mujer que fue engañada se acerca al hombre para encararlo.
La escena quedó grabada, entre gritos y reclamos, lo trató de “asqueroso” y le dijo sin pelos en la lengua: «Para que todo el mundo sepa quién eres».
Además, le mandó un recado a la mujer que lo acompañaba: «Es un mujeriego, no estará solo contigo».
El momento dejó a todos los hinchas con la boca abierta. Sin embargo, ella no bajó el tono en ningún momento, demostrando su firmeza frente a la infidelidad.
El insólito desenlace de la historia
Pero lo más insólito fue el final: las dos mujeres terminaron yéndose juntas del estadio, dejando al infiel ahí, solo y con cara de nada.
Testigos contaron que después el hombre también se fue, aunque ya no quedaba nadie de su “equipo” que lo acompañara, según consignó el medio local Globo.
Los rápidos cibernautas se manifestaron en el registro, que ya cuenta con miles de reacciones y reproducciones.
«El tipo perdió a una mujer, una amante, no vio el partido y bajó a la serie B», «Al parecer la chica no sabía que estaba casado, esto pasa mucho» y «La actitud de la esposa fue buena, al igual que la del amante, asi que felicidades a ambos», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.
