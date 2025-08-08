Pidió que escribieran «feliz cumpleaños» en grande: Pastelero se confundió y el resultado desató una ola de risas

Un divertido error de comunicación entre una clienta y una pastelería provocó carcajadas en TikTok. La usuaria angelica_pineiros compartió en su cuenta el video viral de una torta de cumpleaños que terminó con un mensaje muy distinto al que había solicitado. En lugar de escribir “feliz cumpleaños” en grande, como había indicado, el pastelero interpretó mal la instrucción y plasmó: “Feliz cumpleaños grandote”.

Lejos de ser un hecho aislado, el caso despertó una ola de anécdotas similares. Entre los comentarios, un usuario recordó que pidió un pastel con la frase “bienvenido hijo” y terminó recibiendo uno que decía “vienvenido ijo”. Otro contó que solicitó “Feliz cumpleaños Panchis” y le entregaron uno con “Pancho” escrito. Incluso hubo quien relató que al encargar “feliz cumpleaños Sofía” recibió una torta decorada con la princesa Sofía.

Estos deslices, aunque provocan risas, dejan en evidencia la importancia de una comunicación clara al encargar productos, y deja entrever que las personas (a veces) son bien dispersas.

Y es que, veces, un simple malentendido puede convertirse en una sorpresa inesperada y graciosa. Finalmente, en la celebración original, los invitados no dejaron que el error arruinara el momento: con un cuchillo, corrigieron el mensaje y disfrutaron sin problemas de la torta solicitada.

Reacciones a la equivocación en redes sociales

El registro se viralizó rápidamente en la plataforma tiktok, donde superó las 200 mil reproducciones y más de 5 mil likes.

Me sucedió lo mismo. Le dije que le escriba feliz cumpleaños y que le ponga maní. Le escribieron: Feliz cumpleaños maní»; “Jajajaja hace muchos años le encargué un pastel que dijera feliz cumpleaños Sofía y me entregaron uno de la Princesa Sofía jajajajaja”, “Mi sobrina le decimos que escribiera feliz cumpleaños de color rosado y escribieron feliz cumpleaños rosado”, fueron algunas de las reacciones en la plataforma viral, según Infobae.

