Ignacia Michelson saca aplausos con bikinazos desde sus vacaciones

Fue hace unas semanas que Ignacia Michelson agarró todas sus cosas y se fue hasta España, más específicamente la isla de Ibiza, desde donde ha estado compartiendo todo tipo de registros de su estadía y lo malito que la está pasando de fiesta en fiesta.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los dos millones de seguidores, la chica Playboy se ha llenado de piropos al subir postales luciendo coquetos bikinis y destapados vestuarios que usa para salir de noche, sacando suspiros a más de uno.

Es en este contexto que durante los últimos días, Ignacia Michelson ha dejado sin palabras a sus fanáticos, ya que se ha dedicado a compartir osadas postales, disfrutando del clima veraniego que se vive en el país europeo.

«Soy tu caos favorito» escribió para acompañar un registro en el que se luce con un traje negro. Mientras que para acompañar un bikini en tonos naranjos, solamente puso el emoji de la fruta.

Obviamente que los seguidores de Ignacia Michelson no tardaron en reaccionar, y en cada publicación alcanzó más de 40 mil me gusta y cientos de mensajes en los que la llenan de piropos y aplausos por lo mina que se ve.

«Amoooo tu cinturaa»; «Eres una hermosura»; «Como no fui marcianeke»; «Hermosa y radiante»; «Una obra de arte»; «Wow que bellísima y maravillosa»; «Cosita mas linda»; «No es que seas hermosa, es que eres una Diosa»; «Arrestada por alterar la paz» y «Q hermosa princesa» es parte de lo que le escribieron.

Te dejamos las mejores fotos de Ignacia Michelson

Su viaje a Ibiza

Hace un tiempo, Ignacia Michelson conversó con LUN sobre su estadía en Ibiza y cómo lo está pasando. «Mucha gente se pone salida de baño y como aquí hace calor todo el día, no hay problemas. En Chile siempre te están juzgando por cómo te ves. Acá nadie lo hace, cada uno va como quiere».

Siguiendo por esta línea, la ex chica reality también se refirió al estilo fiestero que tienen en la isla del mar Mediterráneo. «Es un sueño, completamente. Acá las fiestas duran hasta las 7 de la mañana y nadie te juzga».

Para finalizar, habló sobre las diferencias que existen con nuestro país. «En Chile se visten pésimo, no se atreven a jugar porque todos te miran. A mí eso no me vale nada, no me importa».