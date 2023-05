«Maravilla de mujer»: Laura Prieto deja la escoba con sensual video en bikini

Laura Prieto terminó recientemente con su viaje a Brasil, pues durante la jornada de este martes regresó al frío capitalino. Pero de todas formas quiso despedir sus vacaciones con un sensual video que dejó la grande entre los usuarios.

Resulta que la chiquilla subió a Instagram, una publicación en la que aparece luciendo ni más ni menos que un pequeño bikini fucsia que deja a la vista todos sus atributos, preparándose con todo para partir a recorrer la ciudad.

«GRWM get ready with me (prepárate conmigo) para un día en Rio», escribió Laura Prieto para acompañar el registro, donde además muestra la tenida que usa al caminar por la calle, compuesta de una polera oversize y unas ajustadas calzas moradas.

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 47 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus fanáticos, los que no dudan en asegurarle que cada día se ve más guapa y que puede vestirse como quiera, ya que con lo que sea se ve bien.

«Estupendaaa y natural… y lo más importante segura… estás regia»; «Hermosa 🙌 estás bellísima»; «Con lo que sea, vaya no más»; «ES TU PEN DA»; «que personalidad y que bella»; «Exquisita laurita más linda que el sol»; «Una genia q se muestra tal y cual es sin filtros» y «Maravilla de mujer», es parte de lo que le escribieron a la uruguaya.

Defendieron con todo a Laura Prieto

Pese a que la mayoría solo llenó de piropos a Laura Prieto, algunos usuarios no dudaron en criticarla por su figura y asegurarle que se fue al chancho con las operaciones.

«Te quedaron las carnes sueltas Laurita entre pierna»; «Cada día mas cuica pa hablar»; «Mejor borrar todo el ombligo»; «Está más curada»; «Se las da de cuica y se comió al Jugo Cesar» y «Vas a Rio pero no te pones el molar que te falta» le dejaron.