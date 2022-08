El tierno mensaje cumpleañero de Mauricio Isla a Thati Lira

Un par de semanas atrás, Cecilia Gutiérrez dejó la grande, luego de que en su programa online diera a conocer que Mauricio Isla y Thati Lira habían terminado su relación, pues los tortolitos borraron todas sus fotos juntos y afirmó que existían problemas de celos por parte de la brasileña.

A pesar de que ninguno ha querido referirse al supuesto quiebre, de acuerdo a lo que señalaron en Las Últimas Noticias, cercanos a ambos afirmaron que estaban tratando de solucionar los desacuerdos, que comenzaron tras la llegada del Huaso a la Católica.

Mauricio Isla y su tierno saludo a Thati Lira

Aunque ya dejando todo el chisme atrás, este jueves 18 de agosto es un día especial para Thati Lira, ya que la brasileña se encuentra cumpliendo años. Y por su parte, Mauricio Isla no perdió la oportunidad para dedicarle un tierno mensaje, al igual que lo hizo ella semanas atrás.

«Feliz cumpleaños @thati_lira Que sea un hermoso día para ti y que sean mucho más. Te mereces muchas lindas», señaló Mauricio Isla compartiendo una foto de la brasileña.

Mientras que por su parte, Thati Lira compartió el saludo en las historias de su perfil, aunque sin escribir ningún texto. Tal como lo hizo en varios de los saludos que le llegaron a la bailarina y que compartió en su red social.

¿Remember entre el Huaso y Gala Caldirola?

Y en medio de la serie de especulaciones del fin de la relación entre el Huaso y Thati Lira, obviamente los focos apuntaron a Gala Caldirola, quien respondió en una entrevista a este rumor.

«No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro en absoluto algo negativo», aseguró la modelo española. Asimismo, continuó diciendo que no es solamente algo relacionado con ella, sino que es algo que pasa habitualmente con las parejas que se separan.