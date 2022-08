Gala Caldirola: «Me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida»

Como te hemos contado recientemente, comenzaron a correr fuertes rumores de que Thati Lira y Mauricio Isla habían terminado su relación, luego de que borraran todos sus registros juntos en redes sociales y dejaran de compartir contenido sobre su romance.

En su programa online, Cecilia Gutiérrez afirmó que el Huaso es el que habría sido el que decidió ponerle término. Junto con esto señaló que «no sería raro que volviera con Gala. Ahí hay una historia media inconclusa» cuando su seguidores comenzaron a teorizar al respecto.

Frente a esta situación, en Las Últimas Noticias conversaron con Gala Caldirola sobre los rumores de un remember con Mauricio Isla y la chiquilla tuvo una particular reacción con relación a las esperanzas de la gente.

«No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro en absoluto algo negativo» comenzó señalando la española.

Siguiendo por esta línea, Gala Caldirola agregó: «Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas. Y no es solo conmigo, pasa en general con todas las ex parejas».

Gala Caldirola y el amor

Por otro lado, la ex chica reality se refirió a un posible acercamiento con Max Cabezón, esto luego de que ambos se conocieran en las grabaciones de El Discípulo del Chef, que estrena nueva temporada este domingo 7 de agosto.

«Con Max hemos generado una amistad y hermandad aquí dentro del programa. Nada que ver. No puedo creer lo que me estás diciendo. Espero que salga esta parte donde lo aclaro» afirmó Gala Caldirola.

«A mí siempre me buscan pareja. Si me van a vincular con alguien, que sea con alguien que sea verdad y yo lo disfrute. Porque que me estén vinculando con personas con las que no haya pasado nada…» continuó.

Junto con esto, Gala Caldirola agregó que «Me molesta de algún modo que Chile es machista en algunos aspectos, entonces que me vinculen con gente genera rechazo en algunas personas con esa mentalidad. Yo soy una mujer que decide con quién estar y con quién no».

Para cerrar, señaló que «si me van a vincular con alguien y es cierto, lo asumo, es cosa mía. Pero si me vinculan con personas y es mentira, igual me molesta en algún modo (…) Yo voy de frente, soy una mujer libre. Hago lo que quiero y lo cuento».