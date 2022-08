Denise Rosenthal saca suspiros con coqueto video en bikini

Hace unos días te contamos que Denise Rosenthal volvió a redes sociales con todo, luego de estar desaparecida por varias semanas, revelando con un sensual video que ya está de vuelta en el estudio de grabación para trabajar en su música.

Es de esta forma que la cantante nacional compartió un registro en el que se le puede ver llegando a Miami a principios de agosto, mostrando cómo han sido estas últimas semanas, además de encantar a sus fanáticos con el posible lanzamiento de nuevas canciones.

«Tell Jesus, that the bitch is back (Dile a Jesús, que la pe… ha vuelto)» es el mensaje que entrega Denise Rosenthal en el osado video, siguiendo con una tendencia de TikTok, confirmando que ya está completamente activa en su carrera en el mundo de la música.

Al poco tiempo de subir el registro a su cuenta de Instagram, la cantante nacional dejó la grande, pues superó los 63 mil me gusta y recibió cientos de mensajes de su público, que no dudaron en llenarla de halagos.

«Jajaja hermosa !!! girl boss yesssss !! ✨🙌🏼»; «Preciosaaaaaa»; «Me encantó tu labial 🥹❤️ jajaj 🙃»; «Pezioza😍»; «Tan regia por Dios señooor!!! 😍😍😍👏👏👏»; «Belleza máxima ❤️🔥»; «Temon / Minon 🔥🙌❤️»; «❤️🔥🙌ufffff🥵🥵🥵»; «Tupenda🔥»; «Preciosa hermosa bella y sensual 😍😍», es parte de las cientos de reacciones que tuvo el video de Denise Rosenthal.

El nuevo video de Denise Rosenthal

Pero la intérprete de Agua Segura no se quedó ahí, ya que durante estos últimos días ha aprovechado de encantar a sus más de 3.6 millones de seguidores, subiendo una serie de registros de lo que ha sido su estadía en el país del norte.

Es más, una de las últimas historias que publicó en la red social de la camarita, Denise Rosenthal dejó a varios sin palabras, al compartir un coqueto y sencillo video en el que se le puede ver posando ante la cámara, luciéndose con un pequeño bikini frente a la playa.

A la chiquilla se le puede ver mirando a la cámara mientras se arregla el traje de baño y termina acostada en la toalla, dejando ver el paisaje detrás de ella.