Vale Roth confiesa detalles de su pololeo: «Estoy babosísima»

Por estos días, Vale Roth anda más que enamorada, pues hace un tiempo confesó que estaba saliendo con un odontólogo que no forma parte del mundo de la televisión y que la tiene vuelta loca de alegría.

A pesar de que un tiempo atrás estuvieron en medio de una polémica, luego de que ambos fueran detenidos por orinar en la vía pública y que la bailarina terminara detenida por atacar a un funcionario de Carabineros. Ahora los tortolitos siguen con su romance viento en popa.

Es más, hace unas horas, Vale Roth publicó una romántica postal con el chiquillo, la que rápidamente recibió cerca de dos mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, felicitándolos por la linda pareja que forman.

El romance de Vale Roth

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que por medio de sus historias, la ex gimnasta comenzó a responder algunas preguntas de sus seguidores, sorprendiendo al revelar varios detalles de su relación, que al parecer está mejor que nunca.

«En cualquier momento me caso. ¡Voy!», comentó revelando Vale Roth con relación a la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro, según consigna FMDOS.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla aseguró que: «Me pidieron pololeo el sábado en Valparaíso, así llevo uno, dos, tres días pololeando. Y juntos vamos a cumplir un mes», confirmando que oficialmente se encuentra comprometida.

«Mira, yo estuve un año y media soltera. Y decía ‘no, no quiero pololear nunca’… Hasta que llegó él. Pero es que la cagó el tipo bueno, me encanta, me vuelve loca, estoy babosísima», agregó Vale Roth sobre su amorcito.

Además, consultada sobre sus deseos de ser madre, la polémica ex figura de TV reveló que le gustaría.

«Me encantaría, pero todavía no. Pero tampoco lo veo tan lejano, pero aún no. Estoy bien con Beni. Y ahora se sumó otro gatito a mi vida, Zimba, el gatito de mi pololo, así que son dos gatitos», señaló.