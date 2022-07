Tía Yoli y la advertencia a Presidente Boric por dichos del plebiscito: «Sería el último error de su vida»

Yolanda Sultana ha hecho noticia en las últimas semanas debido a sus particulares predicciones sobre lo que ocurrirá con nuestro país, asegurando que las cosas no se vienen para nada bien. Al parecer esta situación no ha cambiado y así lo demostró en su más reciente transmisión en vivo.

Resulta que la Tía Yoli señaló: «Preocúpense de comprar bencina, viene un alza caballa en este momento. En octubre… yo no espero octubre con cariño, porque va a caer la bolsa de Alemania y eso va a afectar al mundo entero».

Junto con esto, la mentalista afirmó que la cosa será «peor que la guerra». Además de indicar que «Dirán que Yolanda Sultana habla cosas malas, pero yo hago advertencias de lo que va a pasar en el camino y no queda nada para octubre».

El mensaje de la Tía Yoli a Gabriel Boric

Pero su predicción no se quedó ahí, sino que la Tía Yoli incluso aprovechó de dedicarle un mensaje al Presidente Gabriel Boric, luego de que este anunciara que en caso de ganar el rechazo, impulsaría un nuevo proceso constituyente.

«La nueva Constitución debe respetarse por ambos lados. Sí gana el Apruebo o el gana el Rechazo» comentó.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «Yo como mentalista, como consejera y como madre chilena, le digo (al Presidente Boric) que sería el último error de su vida, porque habrían enfrentamientos».

Por otro lado, la Tía Yoli indicó: «yo no quiero destrozos en mi país, porque el que nació en su país, ama su tierra chilena, pero los lavados de cabeza no son buenos. Señor, Boric, si yo tuviese plata me iría de Chile, porque no estamos seguros. Y ahora con Alemania, que va a haber una derrota en la parte económica, eso va a ser peor que la guerra».

«Si gana la Nueva Constitución, no hay nada que hacer, pero si gana el Rechazo… son votaciones, igual como salió usted de Presidente, la derecha no se enojó» cerró.