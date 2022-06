Tía Yoli vuelve a mandarle mensaje a Boric: «Se ve mala la cosa»

Como ya es costumbre, la Tía Yoli volvió a hacer una de sus transmisiones en vivo, en las cuales no solo saca las cartas y habla del horóscopo de la semana; sino que también suele hacer noticia por sus particulares predicciones sobre la actualidad nacional.

Es en este contexto que la tarotista le dedicó unas palabras al Presidente Gabriel Boric, a quien le ha hablado en varias ocasiones sobre la situación del país.

«Yo veo que, en estos momentos, de aquí contando hasta septiembre, va a estar muy mala la cosa» comenzó señalando la Tía Yoli. Junto con agregar que sería «en la parte económica, en la parte laboral».

Tras esto, es que Yolanda Sultana le habló directamente al mandatario. «Señor Boric, yo lo quiero mucho, lo admiro bastante. Yo tengo que respetar al hombre que entró en La Moneda. Señor Boric, nunca me ha mandado a buscar… ¿Pero por qué no? No tengo otro modo de hablar con usted».

«Usted como acuario tiene buena visión. Tiene una visión bastante grande, tiene buenos proyectos para levantar Chile. Está haciendo proposiciones que deberían llevarse a cabo, pero realmente a su alrededor hay dos partidos, y no lo dejan actuar… y también la derecha» continuó la Tía Yoli, según consigna La Cuarta.

Para cerrar con su mensaje, afirmó: «Señor Boric, sus proyectos son buenos, lo de subir el sueldo, porque eso va a ser preocupante. Donde habían 20 (trabajadores), van a haber 8. Se ve mala la cosa. Y no digan que yo estoy equivocada».

La Tía Yoli y sus mensajes a Boric

Se debe recordar que en ocasiones anteriores, la mentalista ya le había escrito al Presidente, siendo uno de los que más llamó la atención, el que le envió pocos meses antes de que asumiera en La Moneda.

«¡Ojo, la moneda está cargada! Es bueno que antes que entre el futuro presidente @gabrielboric a la moneda se haga un buen sahumerio en la casa de gobierno» comenzó señalando la Tía Yoli en su cuenta de Instagram.

Junto con agregar que «Hay mucha mala energía acumulada en ese lugar. Es necesario empezar con el pie derecho antes del 11 de marzo. Yolanda Sultana».