Naya Fácil se confiesa de la difícil relación con sus padres: «Para mí, no existen»

Como ya te hemos contado en varias oportunidades, Naya Fácil se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país. La chiquilla que tuvo un inicio en redes sociales con registros subidos de tono, ahora se dedica a contar su día a día a sus más de 600 mil seguidores.

Es en este contexto que recientemente dio una entrevista al diario La Cuarta, donde se confesó de todos los aspectos de su vida, pasando por oscuros episodios de su juventud. Y sin duda lo que más llamó la atención es cuando se refirió a la relación con sus padres.

«Para mí, no existen. Yo hace más de seis años que no tengo relación con mi padre y hace dos años y medio no hablo con mi madre. Ellos no saben nada de mí, yo no sé nada de ellos» comenzó relatando Naya Fácil.

Junto con lo que agregó: «Bueno, no sé si sabrán… cuando yo hago los ‘en vivo’, me afecta igual un poco saber que mucha gente que me sigue, sabe que yo tengo mi casa, mi auto, mis cosas, y no poder contarle a mis padres, ‘mamá, papá, me compré una casa’, decírselo a ellos».

Naya Fácil en su adolescencia

Por otro lado, Naya Fácil reveló que los problemas llegaron desde que era una adolescente. «Mis padres me veían como la más loca de la familia, la que no iba a lograr nada. Vivía con ellos, pero faltaba mucha comunicación, nunca hubo consejos, enseñanzas de valores. Me veían como muy perdida, pero era porque a mí me gustaba ser muy libre».

«Yo tenía muy claros mis objetivos: lo que quería lograr…, no sé, ponte tú, cuando tenía un poco de dinero sabía cómo invertirlo. Entonces, ellos nunca valoraron nada de mí. Me costaba muchísimo eso. Cuando era chica me afectaba mucho, pero hoy ya no» contó en el medio antes nombrado.

«Todavía el tema con mis padres no está superado al 100%. Porque igual a veces me afecta. Por ejemplo, el otro día salí a la calle y una señora, calculo que de la edad de mi mamá, me abrazó y me dijo ‘Naya, dale con todo, no estés ni ahí con la gente que te tira mierda, tú puedes’, y me gustarían esas mismas palabras de mi mamá. A veces igual como que comparo y son cosas que me duelen, pero he sabido vivir con eso» continuó.

Finalmente, Naya Fácil cree que no hay mucho que hacer con ellos. «Veo perdida la relación con ellos. Pucha, mi hermana vive con mi mamá y siempre le pregunto. Como hace dos años yo no hablo con ella, le pregunto si pregunta por mí, si quiere saber cómo estoy o dónde estoy, y no tiene interés».