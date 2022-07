Naya Fácil y videos para adultos: «Empecé a vender a los 15 años»

El éxito de Naya Fácil es indiscutible. En poco tiempo, la influencer logró posicionarse como una de las jóvenes más exitosas del país; contando con una gran cantidad de propiedades, y transformándose en toda una celebridad. Es por eso que muchos medios quieren sacarle más de alguna exclusiva.

Y esto fue precisamente lo que pasó con una reciente entrevista que Naya entregó a la sección La Firme del diario La Cuarta; donde hizo un repaso por diferentes momentos de su vida, que la llevaron a ser quien es actualmente.

Naya Fácil y su ascenso a la fama

Lo primero que confesó la influencer es que «le parece extraño el cariño de la gente»; sin embargo, a la vez afirmó que «lo valora mucho». «Cuando salgo, cuando estoy en el supermercado o en el lugar donde ande, siempre se acerca más de alguien a saludarme y; pucha, siempre doy el tiempo con ellos, porque son mis ‘facilines’. Les tengo mucho cariño a todos».

Por otra parte, la influencer agregó: «Naya Fácil para mí es todo, me encanta. Tuve una etapa más o menos complicada en mi vida; donde no sabía si estudiar, trabajar, no sabía hacer nada. Tomé varios cursos de bellaza, pero no me gustaba; no me sentía cómoda».

«Entonces, de repente, pensé «a mí me gusta la vida fácil ¿por qué tengo que andar haciendo distintas cosas?’ Me sentía obligada, que la sociedad sí o sí te obligaba a estudiar; (…) dije ‘stop’, voy a hacer de mi vida lo que a mí me nazca», añadió.

El contenido para adultos de la influencer

Por otra parte, y con respecto a su llegada a la venta de videos para adultos, Naya Fácil aseguró: «vendí contenido por necesidad más que nada. No sabía qué hacer con mi vida, no me sentía cómoda y uno siempre se va por lo más fácil. Y a mí me gusta lo fácil. Yo no soy como esas personas que dicen, pucha, a mí me gusta sacrificarme. Yo le digo a mis seguidores; si a mí se me presenta una oportunidad fácil, a mí me gusta».

Asimismo, reveló que: «a los 12 o 13 años empecé a meterme en el mundo del contenido adulto. Veía reportajes en televisión de prostituas y me llamó mucho la atención que ganaran dinero así. Era pequeña, así que nadie me enseñó: yo investigaba, averiguaba, y comencé a vender videos. Primero sin mi rostro, solo del cuerpo. Después empecé a incorporar de a poco mi rostro».

«Cuando comencé a vender videos tenía 15 o 16 años. Estuve vendiendo hasta como los 19», cerró.