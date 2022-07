Naya Fácil confiesa que tendría nuevo amorcito: «Me da tanto miedo»

Con el paso del tiempo, Naya Fácil se ha convertido en una de las influencers más populares de Chilito. La chiquilla, que cuenta con más de 600 mil seguidores en cada una de sus cuentas en Instagram, está 24/7 compartiendo cada detalle de su vida.

Por lo mismo que sus fanáticos se vuelven locos cuando da a conocer aspectos desconocidos de su día a día. Tal es como ocurrió recientemente, luego de que confesara que hace poquito comenzó a salir con un afortunado que la tendría bastante feliz.

A través de sus historias, Naya Fácil compartió una historia donde aparece posando, la que acompañó con un sentido mensaje. «No les había contado, pero llevo saliendo con alguien un poquito más de un mes creo y es alguien súper distinto a las demás personas que he conocido».

«Me hace sentir muy bien, pero me da tanto miedo dejarme querer, siempre alejo a las personas que me estiman por miedo a que me hagan daño, y aparte nunca alguien me había tratado tan bien como lo hace conmigo» continuó.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó: «A veces me complico tanto la vida con cosas tan sencillas, me enojo conmigo misma y luego trato de dejarme llevar y no embarrarla y solo disfrutar de esos momentos junto a él».

Para cerrar, la chiquilla aseguró que «Es raro conocer el cariño de pareja para mi, si nunca lo he visto ni sentido», sin dar más detalles de su nuevo amorcito.

Naya Fácil y el poliamor

A pesar de que ahora estaría embarcada en conocer a un nuevo pinche; hace un tiempo Naya Fácil dejó la grande al confesar que salía con tres hombres al mismo tiempo.

«Los hombres igual son cuáticos. Por ejemplo, ninguno de los tres sabe que estoy con los tres. Bueno, uno creo que se sabe un poco, pero no tanto. ¿Por qué no se puede estar con todos? Los hombres llegan y me dicen: ‘yapo, si estás conmigo, es conmigo con nadie más’, y yo: ‘¿Y a este qué le pasa? Yo soy libre'» relató en esa ocasión.

De todas formas, Naya se tomó la situación con humor, afirmando que «Es que a mí me gusta el hueve…». Junto con enviarle un mensaje a sus peores es na’: «A mis tres hombres le digo: normalicen el poliamor».