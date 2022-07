Gala Caldirola sorprende con fotito junto a Rocío Marengo

Con más de 2.8 millones de seguidores cuenta Gala Caldirola en Instagram, siendo una de las influencers más populares de nuestro país. Por lo mismo que sus fanáticos están más que atentos a todo el contenido que comparte la chiquilla.

Es por lo mismo que recientemente la española dejó la grande al compartir una postal en la que aparece posando ni más ni menos que con Rocío Marengo, llenándose de piropos por el registro donde ambas se lucen en blanco y negro.

Gala Caldirola no escribió ningún mensaje, solo lo acompañó con dos corazones, además de etiquetar a la argentina. Al poco tiempo de subirla recibió miles de me gusta y cientos de comentarios con muchos de sus seguidores sorprendidos por el particular encuentro.

«Bellas y lindas personas»; «A nooooooooooooooo la media combi»; «Q bellas»; «Bellas»; «Hermosas»; «Hermosa mujer»; «Galita una campeona»; «Diosas»; «Lindas, simpáticas, entretenidas»; «Divas»; Te pasaste lo hermosa que eres Gala» y «Ah no!!!» es parte de lo que escribieron.

Hay que mencionar que el encuentro entre Gala Caldirola y Rocío Marengo llega en medio de los rumores de que ambas se unirán al nuevo ciclo de El Discípulo del Chef en CHV. Pues ambas chiquillas han tanteado en sus redes sociales que están en un nuevo proyecto de la TV nacional.

Rocío Marengo soltera

Por otro lado, solo unas semanas atrás, la modelo che impactó al revelar que había terminado su relación de más de ocho años con su pareja, Eduardo Fort, luego de que afirmaran que incluso le habían pedido matrimonio.

«Después de tantos años, más de ocho, hay cosas que se desgastan y siento que es necesario tomar distancia» comenzó revelando Rocío Marengo en una entrevista. Junto con agregar que «Siempre me sentí apoyada por él a su manera».

«Fueron momentos muy lindos. Vivimos momentos hermosos y también atravesamos momentos dolorosos juntos. Después de tantos años pasamos por todo» mencionó.