Antonella Ríos contó entre lágrimas dramático momento de salud: «Aquí me voy a morir»

En las últimas horas, Antonella Ríos impactó al público de ‘Que te lo digo’, luego de relatar un delicado episodio de salud que atravesó previo a salir al aire y que la dejó más que preocupada.

Resulta que, la actriz comenzó recordando que hace varios días está con un malestar. «Tengo una punzada en el pecho muy fuerte», lo que asoció a un resfrío.

«Mi amigo me estaba peinando, estábamos súper bien y de repente me atoro con un propóleo (…) y se me bloquea la respiración, la tráquea de salida y entrada. Eso me provocó no poder respirar por ya no sé cuánto rato, se me bloqueó», relató.

Frente a esto, es que Antonella Ríos contó en el programa de Zona Latina que encontró como única opción para poder volver a respirar el lanzarse el agua de un jarro directo a la cara, sin importarle que eso pudiera arruinar su peinado.

Antonella Ríos comparte potente reflexión

«Imagínate que haya estado un minuto sin respirar, y yo dije ‘aquí me voy a morir’. Pensé también ‘no voy a alcanzar a ir a trabajar, no voy a sacar a mis perros. Si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos?’…», explicó la panelista con la voz quebrada.

Siguiendo por esta línea, Antonella Ríos reconoció que «estoy muy irritable, ando irritable. Paré y dije ‘¿qué pasa aquí?’, algo me está diciendo mi cuerpo. Yo no paro en todo el día como muchas mujeres, corro todo el día, hago literalmente cuatro cosas al mismo tiempo. Siempre ando muy acelerada».

«Me emocionó porque me asusta mucho el hecho de no estar para mi familia y me puse muy nerviosa porque de verdad no podía respirar. Esa sensación me dejó muy traumatizada», continuó.

Por último, señaló que toda esto la hizo ir de urgencia a un centro médico para ver qué le ocurría, donde le hicieron un electrocardiograma. Y aprovechó de decirle al público que deben «tomar consciencia de los tiempos, los espacios y los momentos. No siempre estar exigiéndose, las mujeres nos sobre exigimos mucho, sin darnos cuenta que somos el sostén, el soporte de la casa y dejamos de lado nuestra salud».