Famosa actriz nacional remece a la industria televisiva con grave acusación contra panelista: «Él me grababa para…»

No han sido días fáciles para Antonella Ríos. La actriz ha estado en la palestra luego de su abrupta salida de Zona Latina.

En medio de la controversia, varías polémicas declaraciones han causado el debate entre diversos rostros de la TV.

En ese contexto, durante la jornada del lunes, Ríos estuvo en Plan Perfecto, programa que podría ser su nuevo espacio laboral.

Asimismo, la intérprete entregó nuevos detalles sobre su discusión con Sergio Rojas y de su entrevista en Primer Plano.

En un momento de la conversación, Antonella Ríos sorprendió con una fuerte acusación, lo que impactó a todos los presentes: aseguró que Sergio Rojas la grababa sin consentimiento.

La acusación de Antonella Ríos contra Sergio Rojas

La actriz comenzó diciendo que: «Una cosa es que alguien te convoque para una pega y otra cosa es tener que aguantar tratos que no corresponden, que no están dentro de tu rol laboral».

Además, agregó que: «Esto se lo dije a él, porque él dice que nunca habló conmigo: cuando yo tuve una diferencia con Claudia Schmitd, él me grababa».

Siguiendo por esa línea, explicó que: «él me grababa para ocupar estas imágenes en el podcast de él. Entonces él grababa estas imágenes y las exponía en el podcast».

Las declaraciones tuvieron una rápida repercusión en el panel del programa. Por su lado, Patricio Sotomayor señaló que podría tratar de un delito.

«Yo estaba conversando con ella (Schmitd), resolviendo un tema que él mismo había armado y una productora de él me comenzó a grabar para luego exponer esas imágenes», aseguró Antonella Ríos.

De acuerdo a su relato, solicitaba no ser grabada, no obstante, no le hacían caso.

«A partir de eso yo comencé a decidir irme», cerró Ríos.

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