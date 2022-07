Christell Rodríguez responde a críticas por casarse tan joven: «¿Por qué no?»

Hace unas semanas, Christell Rodríguez dejó la grande, luego de dar a conocer por medio de una romántica sesión de fotos, que tras más de tres años de relación, va a pisar el palito junto a su pololo.

«Dije que sí! Este año Dios me ha sorprendido tanto! estoy viviendo cosas que alguna vez soñé. Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo» comenzó escribiendo la cantante; junto con agregar que «Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá. Te amo! Se vieneee».

Obviamente que tras el anuncio, Christell Rodríguez se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes de inmediato partieron a hacerle todo tipo de preguntas sobre lo que será la ceremonia y la fiesta con su amorcito.

Es en este contexto que la chiquilla se ha dedicado a contestar estas dudas a través de sus historias de Instagram, donde ha contado varios detalles de los preparativos de la esperada boda.

Para comenzar, una usuaria le consultó si «Te casarás en Concepción?», a lo que Christell reveló que «Nones, nos casaremos en Viña del Mar»; junto con aprovechar de contar que el casorio será en febrero del 2023.

Mientras que otra seguidora le preguntó: «Cómo será tu vestido? Ya tienes una idea?», confesando que «Si, ya tengo ideas pero no adelantaré mucho sobre eso. Obviamente aun no he visitado ninguna tienda, ni nada pero tengo mi inspiración».

Otra de las preguntas que Christell Rodríguez recibió es si tenían planeado vivir juntos en su departamento; frente a lo que aseguró «Si Dios quiere tendremos nuestro propio hogar».

Christell Rodríguez responde a los cuestionamientos

Pero no todo han sido felicitaciones para la ex chica Rojo, ya que algunos usuarios volvieron a insistir en el tema de por qué eligió casarse tan joven, pues tiene 24 años, a pesar de llevar una larga relación con su ahora prometido.

«Por qué te casarán tan joven?» fue la consulta que recibió, a lo que Christell no dudó en responder con un claro «Y por qué no?»; mientras que otro más directo le escribió «Por qué tan apurado el matri?», por lo que la chiquilla afirmó que «No se que hay de apurado. Recuerden que no conocen toda la historia jajaja y al final es cosa de cada uno».