Revelan cómo Sonia Isaza ayuda en los carretes de Arturo Vidal: «Lleva a sus amigas»

Sin duda que el romance de Arturo Vidal y Sonia Isaza da que hablar por diversos motivos, pues han tenido varios altos y bajos; e incluso un pequeño quiebre, el que generó polémica, ya que en ese lapso el futbolista habría tenido onda con la periodista Daniella Durán.

Es en este contexto que en programa online Qué te lo digo; se refirieron a la buena onda que tiene esta última con Marité Matus, exesposa del King; instancia en la que aprovecharon de contar detalles sobre cómo es la relación del futbolista.

Para comenzar, Sergio Rojas señaló que «yo entiendo que Arturo no estaría nada de contento por los posteos que ha puesto Marité con su ex Daniella Durán; que públicamente ya se siguen en sus cuentas de Instagram, se han escrito, se han posteado cosas».

Junto con agregar: «Yo me enteré de sus amigos que no está para nada contento, porque finalmente lo que Marité hace es darle el beneplácito a la ex polola, y eso en clara odiosidad a Sonia Isaza; que es sindicada como la mujer que rompió el matrimonio de Arturo Vidal».

Sonia Isaza y los carretes de Arturo Vidal

«Sonia además es inteligente, siempre ha dicho que no tiene problema tampoco en que Arturo pueda haber tenido otras conquistas, ella es bastante liberal» reveló el panelista de Me Late Prime.

Pero la cosa no se queda ahí; ya que Rojas asegura que Sonia Isaza incluso ayudaría a armar los carretes de Vidal y sus amigos. «De hecho ella lleva a sus amigas a los carretes de los amigos de Arturo y del mismo Arturo, en el fondo para entretenerlo».

«Todas las señoritas son llevadas por Sonia, que arma como un grupo de amigas y los lleva para que diviertan a los amigos de Arturo Vidal», afirma; mientras que su colega, Paula Escobar, se reía diciendo que en uno de los festejos estaban «la Miss Maracaibo, Miss Antioquía, Miss Medellín».