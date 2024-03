«No merezco migajas»: Christell Rodríguez publicó fuerte reflexión sobre su carrera en la música

Christell Rodríguez, la talentosa cantante y vocal coach, compartió un mensaje revelador en su cuenta de Instagram. Aquí abordó diversos aspectos de su carrera y trayectoria en la industria musical.

La Fonoaudióloga sorprendió a sus más de 690 mil seguidores, con extensos textos en sus historias. ​​Christell decidió sincerarse con los usuarios de Instagram reflexionando respecto a su experiencia y desempeño actual en la música.

La reflexión de Christell Rodríguez

En una reflexión profunda, la artista expresó: «Trabajo en silencio y siempre lo he hecho por las mías. Nunca he recurrido a la prensa, la farándula ni he pedido favores a nadie. En una industria donde los contactos y el dinero van por encima del talento, me he esforzado por no llegar a eso».

Christell Rodríguez destacó su enfoque en la música como: «arte, amor, comunicación, refugio, consuelo, expresión y si, un negocio». También compartió las dificultades que ha enfrentado, mencionando que su equipo es ella misma, y que, como muchos, ha pasado por largos procesos.

La cantante señaló que, a pesar de tener ciertos privilegios, no son los que la gente pueda pensar. A lo largo de los años, ha intentado vivir de la música, pero como muchos, ha tenido que explorar otras áreas cuando eso no fue posible. Afirmó que ha considerado renunciar y lidiar con la creencia de que no tiene lo necesario.

«Amo ser multifacética porque me hace una artista integral y destacada en muchas áreas. En este proceso he aprendido que no merezco migajas y no estoy dispuesta a recibir tratos que menosprecien mi trabajo, mi dedicación y mi proceso«, agregó ​​Christell Rodríguez.

En otra publicación, la artista compartió un mensaje de esperanza y determinación: «Ahora voy con todo porque al fin tengo más recursos. Aún así, me faltan y mucho. Pero algo se está armando y es solo el comienzo. El control de mi vida lo tiene el más poderoso de todos. No sé a dónde llegaré, pero sé que seré grande. Gracias a quienes me han acompañado y acompañarán».

Mientras que una última historia, Christell Rodríguez expresó: «Y ojo! No me las voy a dar de superestrella ni nada, comprendo el lugar y el nivel en el que estoy en este momento».

«Si hay algo que tengo son los pies es la tierra e incluso con raíces que me amarran y tratan de llevarme abajo pero este tiempo ha sido como la lluvia en los tiempos de la siembra y ahora está comenzando el periodo de la cosecha y los frutos vienen exquisitos», finalizó.