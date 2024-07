Christell recuerda los años de bullying que sufrió en el colegio: «No me di cuenta de cuánto me afectó»

Recientemente, Christell Rodríguez participó del podcast de Princesa Alba ‘Ella es tan real’, donde habló de distintos temas, siendo uno de los más importantes, el relacionado con su nombre y los motivos por los se siente distancia con quienes la llaman así.

Resulta que la chiquilla confesó que le gusta que le digan ‘Titi’ y le carga que la llamen ‘Chris’ por una situación en particular. «Yo creo que tiene que ver que en el colegio había mucha gente que me decía así, y no tuve una muy buena experiencia. Así que no me gusta».

Cuando su colega le consultó por los motivos de los malos recuerdos de su época escolar, Christell señaló que «a mí me hicieron bullying durante 7 años. Mucho tiempo, por eso digo que la ‘Titi’ estuvo escondida por mucho tiempo. Yo estaba en un colegio de la alta socialité sin serlo, como que me metí en la pata de los caballos».

Y sobre el porqué la molestaban, mencionó: «Era un tema personal por como yo era. Eran muy clasistas, y ya eran cosas de personalidad, porque yo venía del campo, porque no tenía tanta plata, y como ya no salía en la tele, no era nadie».

Christell y las consecuencias del bullying en su contra

«Además fue evolucionando, porque a medida que me iba desarrollando, tenían más material. Ahí pasé por varias formas de defenderme, hasta que ya me apagué y fue como ‘ya, hagan lo que quieran’», continuó Christell.

Siguiendo por esta línea, la cantante confesó que hace seis años volvió a sentirse como ella misma tras vivir esta traumática experiencia, al conseguir ayuda profesional. «Volver a tener esa misma chispa que siempre estuvo, pero quise ser alguien más para intentar encajar en un mundo que no era el mío, que no lo iba a ser tampoco, y entendí que yo no era el problema».

Junto con agregar que «no me di cuenta de cuánto me afectó hasta que me salí del colegio. Me cambié y llegué a otro maravilloso, hasta fui presidenta de curso. Cuando ya llegué a la escolaridad superior, me di cuenta de lo que me había afectado. Esto fue de la básica hasta la media, de tercero básico hasta segundo medio».

Por último, Christell le dio un mensaje a los que estén pasando por una situación similar: «Todo lo que te digan, habla más de ellos que de ti. Tú disfruta ser tú como quieras. Sólo dedícate a disfrutar lo que a ti te gusta, como a ti te gusta».