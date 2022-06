Perla Ilich responde a feos mensajes sobre su cuerpo: «Con mis rollitos soy feliz»

Sin duda que Perla Ilich es más que activa en Instagram, donde cuenta con más de 700 mil seguidores, con los que siempre está compartiendo tiernos registros familiares, historias de su día a día, además de sus emprendimientos.

A pesar de que la mayoría de los comentarios que recibe son deseándole solo lo mejor; de vez en cuando aparecen algunos desubicados que no dudan en burlarse de su físico y le dejan pesados comentarios con relación a su peso.

Por lo mismo que Perla se aburrió, así que a través de una publicación en la red social, salió a responder con todo, dejándole en claro a los pastelitos, que no está ni ahí con sus palabras.

El mensaje de Perla Ilich

«Bueno, quiero decirles a esa gente malintencionada que se da el tiempo de mandarme mensajes para decirme que estoy guatoncita, gordita, subida de peso, que me comí los postres. Bueno, sí, es verdad pero soy feliz» comenzó señalando la gitana.

Siguiendo por esta línea, Perla Ilich agregó que «Yo amo mi cuerpo, amo mis rollos, amo comer, amo cocinar. También sufro de una enfermedad que es el hipotiroidismo que también me ayuda a subir de peso pero aun así me siento super feliz. No me van a hacer daño».

«Y a las personitas que me quieren hacer daño con ese comentario, les digo mejor búsquense un bosque y piérdanse y ocupen la cabeza vacía que tienen en trabajar y hacer algo productivo porque yo soy super feliz con mi cuerpo y sus comentarios no me hacen daño» continuó.

Tras esto, Perla Ilich se confesó sobre las ocasiones anteriores que ha recibido estas burlas. «Ya pasé por ese proceso hace muchos años cuando era más joven y tuve mi primera hija y subí de peso y sus comentarios me hicieron mucho daño en ese tiempo. Ahora no, ahora soy una mujer que se admira a sí misma».

«Ocupen su tiempo en hacer algo productivo, ignorantes. Yo soy una mujer, mamá, feliz con mi cuerpo, con mis rollos. Mi cuerpo no hace un cambio en mí, al contrario. Me amo cada día más. Envidiosas, ocupen sus neuronas en algo que les de productividad a su vida y que las haga mejores personas porque yo me amoooo. Con mis rollitos soy feliz» cerró.